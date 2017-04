Indijā valda līdz 44 grādiem liels karstums

Kashmiri youth beat the heat in a spring during a hot day on the outskirts of Srinagar, the summer capital of Indian Kashmir, 29 June 2016. EPA/FAROOQ KHAN. Foto: FAROOQ KHAN / EPA

Lielā daļā Indijas sestdien valda 36 līdz 44 grādus pēc Celsija liels karstums, lai arī līdz gada karstākajam laikam ir vēl vairāk nekā mēnesis. Ziemeļu kalnu stacijās, kur parasti aprīļa sākumā valda vēsums, temperatūra pārsniedz 30 grādus, kas ir pieci līdz astoņi grādi virs normas. Indijas Meteoroloģiskais departaments paziņoja, ka lielā Indijas vidienes un ziemeļu daļā valda spēcīgs karstums vilnis. Reklāma Departaments iepriekš bija brīdinājis, ka šogad vasaras temperatūras, visticamāk, būs augstākas nekā parasti. Indijā gada karstākie mēneši ir maijs un jūnijs, kad gaisa temperatūra regulāri sasniedz 40 grādus pēc Celsija.



Saistītie raksti Pārspēts 1.aprīļa nacionālais siltuma rekords šodien