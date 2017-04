Lietuvā šī apkures sezona sola pārsniegt visus pārsniegt rekordus

Lietuvā šī apkures sezona var izrādīties viena no garākajām, un beigas tai joprojām nav saskatāmas, raksta portāls «15min.lt». Aprīlī, sajūtot drīzo apkures sezonas nobeigumu, cilvēki parasti uzelpo vieglāk, bet šogad ir citādi. Viļņā pēdējā reize, kad apkures radiatori vēl aprīļa beigās turas silti, bijusi pirms gadiem desmit, Klaipēdā - pat pirms piecpadsmit, un arī citām pašvaldībām, visticamāk, šogad nāksies pārsniegt rekordus.

Pētot laika prognozes, jāšaubās, vai līdz nākamajai nedēļai kurināšanu varēs beigt. Arī iedzīvotāji pagaidām nesteidz zvanīt ierēdņiem un lūgt apkuri atslēgt.

«Neatceros tādu gadu, kad vēl maijā tiktu kurināts. Martā par apkuri maksājām gandrīz tikpat, cik februārī, un arī aprīlī acīmredzot neiznāks diez ko lētāk, pie mums taču vēl bija sniegs,» spriedusi Pluņģes iedzīvotāja Aldona.

Reklāma

Pluņģes rajona pašvaldības siltumsaimniecības speciālists Kazis Miļerjus atzinis, ka parasti apkure pilsētā tikusi atslēgta laikā no 12. līdz 17.aprīlim, taču šogad neizskatās, ka to izdosies izdarīt līdz 1.maijam. «Saskaņā ar likumu trīs diennaktis vidējai temperatūrai jābūt vismaz plus 10 grādu, bet pēdējās trīs diennaktis tā bijusi vidēji vien 4,16 grādi,» viņš piebildis.

Klaipēdā vēlākais datums, kad pavasarī atslēgta apkure, bijis 26.aprīlis. «Nevaram jau atslēgt apkuri tādēļ vien, ka kalendārs drīz rādīs maiju,» atzinis pilsētas pašvaldības Dzīvokļu un enerģētikas nodaļas vadītājs Aļģis Gaižutis. Pēc viņa teiktā, arī tie kolēģi, kam mājās ierīkota sava autonoma apkures sistēma, aprīļa sākumā gan pasteigušies to atslēgt, bet drīz vien pieslēguši no jauna.

Tomēr, kā norādījusi Klaipēdas pašvaldības Sociālā atbalsta nodaļas vadītāja Audrone Liesīte, šī ziema, lai gan gara, kopumā bijusi diezgan silta un par apkuri cilvēkiem bijis jāmaksā mazāk..

Lietuvas galvaspilsētas siltumapgādes kompānijas «Vilniaus energija» preses pārstāvis Nerijus Mikalajūns pastāstījis, ka pērn apkures sezona Viļņā beigusies jau 7.aprīlī, tiesa gan, mēneša beigās vēsā laika dēļ to uz dažām dienām nācies pieslēgt vēl. Pēc pašvaldības datiem, šī apkures sezona galvaspilsētā būs garākā kopš 2008.gada, kad apkure, tāpat kā pērn, tika pieslēgta 6.oktobrī un atslēgta 27.aprīlī.

Kā lēsusi Lietuvas Valsts cenu un enerģētikas kontroles komisija, kopumā siltumenerģijas cenas gandrīz visā valstī kritušās. Aprīlī tās bijušas vidēji par 3,6% zemākas nekā martā, bet gada laikā sarukušas par gandrīz 11%.