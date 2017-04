Aprīlis noslēgsies ar drēgnu laiku, maija sākumā cerības uz siltumu

Pēdējās divās nedēļās gaisa temperatūra Latvijā nepārtraukti ir zem normas, dažbrīd noslīdot pat septiņus grādus zem aprīlim ierastā līmeņa, un mēneša izskaņā situācija neuzlabosies, savukārt maija sākumā ir cerības sagaidīt siltāku laiku, ziņo Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

No dienvidiem tuvojas plaša mākoņu un nokrišņu zona, piektdienas pēcpusdienā valsts dienvidaustrumu novados sāks līt, bet sestdien šī mākoņu zona nesīs ievērojamu nokrišņu daudzumu visā Latvijā. Svētdien starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaidāms vien neliels īslaicīgs lietus, kā arī slapjš sniegs.

Naktis kļūs nedaudz siltākas, bet maksimālā gaisa temperatūra sestdien un svētdien būs zema - tikai +3..+9 grādi.

Plašā un nokrišņiem bagātā mākoņu zona, kas Latviju šķērsos brīvdienās, liecina par to, ka mūsu reģionam no dienvidaustrumiem tuvojas siltās gaisa masas, to ieplūšana gaidāma maija sākumā. Tomēr mainīgo sinoptisko procesu dēļ laika apstākļu prognozes pagaidām svārstās plašā diapazonā.

Vienlīdz augsta ir iespēja, ka maija pirmajā nedēļā gaiss kļūs siltāks un temperatūra dažās dienās paaugstināsies vismaz līdz +11..+16 grādiem, un iespēja, ka gaiss būs līdzīgi dzestrs kā aprīļa pēdējā nedēļā - teritorijas lielākajā daļā vien +5..+10 grādu.

Līdzīgi mainīgas ir arī nokrišņu prognozes, tomēr stabili sausi laika apstākļi visā Latvijā ir maz ticami, jo tuvumā atradīsies atmosfēras frontes, kas atdala siltās un aukstās gaisa masas, skaidro Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes datormodeļa «Global Forecast System» aprēķini rāda aptuveni 30 procentu varbūtību, ka vēl pat maija vidū Latvijā iespējams īslaicīgs sniegs un gaisa temperatūra naktīs aizvien var noslīdēt zem nulles atzīmes.