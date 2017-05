DAP šogad saņēmusi 180 zvanus no iedzīvotājiem par 50 izskalotiem roņu mazuļiem

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) laikā no marta vidus līdz aprīļa beigām saņēmusi 180 iedzīvotāju zvanus par 50 izskalotiem roņu mazuļiem Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekrastēs.

Kā aģentūru LETA informēja DAP sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa, tad katru gadu, arī šogad visvairāk zvanu tika saņemts par ronēniem, kas atradās populārākajās atpūtas vietās Jūrmalas un Pierīgas pludmalē. Viens no pēdējiem novērotajiem ronēniem 10 dienas uzturējās Liepājas kanālā, Karaostā, un par to kopumā tika saņemti 28 zvani.

Kā skaidroja Ezeriņa, lielākajā daļā gadījumu, izvērtējot situāciju, DAP eksperti konstatēja, ka ronēni savvaļā spējīgi izdzīvot pašu spēkiem, taču sešus no 50 ronēniem nolēma nogādāt Rīgas Zooloģiskā dārza aprūpē.

Reklāma

Šogad no sešiem izglābtajiem ronēniem Rīgas Zooloģiskā dārza aprūpē izdzīvoja trīs ronēni, savukārt pērn zoodārzā tika nogādāti 11 roņu mazuļi, no kuriem izdzīvoja seši. Iespējams, statistika uzlabojusies tādēļ, ka roņu mazuļu dzimšana uz Igaunijas piekrastes salām un tās ieskaujošajiem ledus laukiem bijusi sekmīgāka, lielākā daļa roņu mammu ronēnus paspējušas izbarot un tik daudzi ronēni no mammām nav noklīduši, un, uzsākot patstāvīgās dzīves gaitas, paši nokļuvuši līdz Latvijas pludmalei, skaidro DAP Dabas aizsardzības departamenta vecākais eksperts un ilggadējs roņu pētnieks Valdis Pilāts.

Eksperts uzsver, ka arī citus gadus, atrodot pludmalē roņu mazuli, jāmēģina ļoti rūpīgi izvērtēt, vai ronēnam nepieciešama palīdzība. «Ja ronēns ir apaļīgs un veselīgs, tas jāatstāj mierā un jāturas no tā pa gabalu. Savukārt, ja ronēns izskatās novārdzis, nevis vienkārši aizmidzis, vai pat ievainots, tad ir jāzvana DAP. Speciālisti izvērtē situāciju un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Rīgas Zooloģisko dārzu,» skaidro Pilāts.

Saistītie raksti