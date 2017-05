Rīgā vēl nespēj noticēt, ka citviet Latvijā jau sasnidzis. Visiem salst!

🎥Kad kamera izslēgta, plikās kājas tiek sildītas segā un siltās jakas rautas mugurā. Diezgan izaicinoši filmēt karstu vasaras vakara ainu +6 grādos...💨🌞🌬🇱🇻/ When a camera is not rolling, our bare feet are being warmed up in a blanket and warm jackets are back on. Quite challenging to film a hot summer night scene in +6 degrees. #EsDomāšuParTevi #shooting #beach #Latvia #nature

A post shared by Lauris Reiniks (@laurisreiniks) on May 7, 2017 at 3:20pm PDT