VĢMC: Piedzīvojam klimata pārmaiņas, bet tās varam izmantot savā labā

Foto: Jānis Škapars/TVNET

Laikmetā, kad tehniskais dzīves līmenis strauji paaugstinās un to, cik ārā grādu, varam noskaidrot, pat nepieceļoties no gultas, laikapstākļi kļūst arvien neprognozējamāki. Beidzot esam sagaidījuši saulainu un maijam atbilstošu laiku, tomēr mulsinošs bija ziemas ilgums un sniegotais pavasara sākums. Lai noskaidrotu, kāda būs gaidāmā vasara un arī kādu efektu uz laikapstākļiem dienu no dienas atstāj globālās pārmaiņas, devāmies uz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (VĢMC), kur tā prognožu nodaļas vadītājs atklāj, ka klimata pārmaiņām, kuras piedzīvojam, jāmāk adaptēties un tās pat ir iespējams izmantot savā labā. Skaties video!