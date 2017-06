Dunduru pļavās Dabas aizsardzības pārvalde mācīs, kā izvēlēties jāņuzāles

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) 17.jūnijā plkst.12 sadarbībā ar Džūkstes Pasaku muzeju Dunduru pļavās rīkos pasākumu «Jāņuzāļu burvība Dunduru pļavās», lai pastāstītu par augiem, kurus var izmantot saulgriežu dekorāciju veidošanā, informēja DAP.

Pasākumā ikviens interesents varēs sīkāk uzzināt par Dunduru pļavām un to iemītniekiem – savvaļas zirgiem un govīm. Turpat pārvaldes speciālistu vadībā ikviens varēs meklēt arī skaistākās jāņuzāles un mācīties tās atpazīt. Turklāt speciālisti ne vien mācīs un rādīs aizsargājamos un saudzējamos augus, bet arī dos vērtīgus padomus par augiem, kurus drīkst plūkt un izmantot ārstniecībā, piemēram, zāļu tējās. Pasākuma otrajā daļā, kas notiks Džūkstes Pasaku muzejā, būs iespēja veidot zāļu dekorus, pārbaudīt savas augu zināšanas atraktīvās spēlēs, kā arī baudīt zāļu tēju.

«Jāņuzāļu lasīšana, telpu pušķošana un vainagu pīšana ir jau sen tautā iesakņojusies Līgo svētku tradīcija, bez kuras svētkos neiztiek teju neviens svētku svinētājs. Taču tikai retais var lepoties ar spožām zināšanām šo augu, īpaši aizsargājamo un saudzējamo augu, atpazīšanā. Bieži vien, neko ļaunu nedomādami, cilvēki krāšņajos Jāņu vainagos iepin ļoti retus, īpaši aizsargājamus augus, kuru plūkšana ir aizliegta. Turklāt pastāv risks nezināšanas dēļ noplūkt ne vien retus augus, bet arī indīgus un bīstamus augus – velnarutkus, gundegas, latvāņus –, kas var nodarīt ievērojamu kaitējumu arī veselībai. Tieši tādēļ ik gadu īsi pirms Jāņiem organizējam pasākumu, kurā kopīgi varam doties dabā un šos augus mācīties atpazīt un saudzēt,» skaidro pasākuma galvenā organizatore, DAP dabas izglītības centra «Meža māja» speciāliste Aija Balandiņa.

Reklāma

Uz pasākuma vietu (pasākuma noslēgumā arī projām no tās) apkārtnes iedzīvotājiem būs iespēja nokļūt ar bezmaksas autobusu, kas aties plkst.11.15 no Pienavas (centrā pie bibliotēkas), plkst.11.30 no Džūkstes (pie bibliotēkas), plkst.11.45 no Lanceniekiem (pie Džūkstes Pasaku muzeja), plkst.11.50 no Ķunduriem (pie autobusa pieturas «Zaļie»). Tikšanās notiks pie Dunduru pļavu skatu torņa.

Pieteikties pasākumam, kā arī uzzināt par iespējām pievienoties papildu pieturās autobusa maršrutā var pa tālr. 29149365 (Aija). Pasākums ir bezmaksas.

Saistītie raksti