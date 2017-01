Klimovičam atkal nedienas ar aitām - saņēmis PVD pārmetumus

Bijušo Latvijas Islāma kultūras centra pārstāvi Robertu Klimoviču atkal piemeklējušas nedienas ar aitām. Šoreiz Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) viņam pārmet, ka nav reģistrējis dzīvnieku novietni. Dienestā TVNET atzina, ka ar dzīvnieku labturību Klimoviča «saimniecībā» viss ir kārtībā: dzīvniekiem ir nodrošināta barība un dzeramais ūdens, taču ganāmpulks joprojām nav reģistrēts.

Klimovičs Facebook raksta: «Zvana nepazīstams numurs: «Te no PVD, inspektore... utt. Mēs esam saņēmuši sūdzību, par to, ka jūs turat aitiņas neatbilstošos apstākļos.» Manas aitas ir ļoti atbilstošos apstākļos, tiek barotas un koptas, neskatoties uz to, ka pēdēja laikā tas nav viegli (slimnīca paņem savu), bet es sūtu inspektori prom, jo tā jau ir 4.(!) reize nepilnu 2 gadu laikā, kad pie manis ierodas PVD, un 3 no tām bija pēc «sūdzībām» (tuk tuk).

Pa šo laiku ir sastādīti 2 protokoli un uzlikts 50 eiro naudas sods. Par ko? Par to, ka neesmu reģistrējis dzīvnieku novietni.

Viss pārējais, protams, ir kārtībā - dzīvnieki kopti un baroti. Kurš no jums bijis ciemā pie mums, zina to. Bet novietni reģistrēt patiesi mēģināju, caur WEB, jo tāda iespēja šajā vairāku simtu tūkstošu «vērtajā» webresursā it kā ir, bet nedarbojas...

Reklāma

Jādodas uz Lauksaimniecības datu centru pašam personīgi, bet man tam pēdējā pusgada laikā nav bijis laika, jo 3 nedēļas mēnesī faktiski pavadu slimnīcā ar meitu.

Tomēr PVD nodarbojas ar sviestu par visu mūsu naudu,

un nu pastāstīšu par to reizi, kad atbrauca 2 mašīnās 3 cilvēki, ne pēc sūdzības, bet (nezinu kā) rīkojumā. Tika ķertas un pārbaudītas uz encefalīta esamību manas nu jau bijušās kazas.

Pietiktu ar vienu zvanu LLU Vīrusoloģijas nodaļai, lai uzzinātu, ka nekad neviens šāds gadījums, kad kazas ir bijušas ērču encefalīta pārnēsātājas, nav konstatēts, kā arī elementāru loģiku. Ja kazas pārnēsātu ĒRČU un nevis KAZU encefalītu, pie mūsu ērču daudzuma visi kazkopji sen būtu ar šo slimību apkrituši.

Kad jautāju, vai sūdzētājam ir atbildība par nekorektu un melīgu sūdzību (ļaunprātība), saņēmu atbildi, ka nē. Tas nozīmē, ka jebkurš var nesodīti terorizēt ar PVD jebkuru, kam mājās ir kaut viens dzīvnieks, un jums nemaz nav jābūt islāmticīgajam, lai kādam ne visai patiktu. Bet PVD dzīvo labi un darbs kaulus nelauž, spriežot pēc auto, ar kuriem tie pārvietojas, un inspektoru apaļajiem vaigiem.»

Nedrīkst nereaģēt uz sūdzībām

Savukārt PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere TVNET skaidroja, ka ikvienam lauksaimniecības dzīvnieku turētājam ir jārēķinās ar dienesta pārbaudēm.

Tā kā tās nav pieklājības vizītes vai ciemošanās, bet gan pārbaude, tad nemaz negaidām, ka inspektorus varētu silti uzņemt.

«Vēl vairāk – dažkārt uzrīda suņus vai uzbrūk ar cirvi. Necik zaļa tā PVD inspektoru dzīve nemaz nav.»

«Klimoviča gadījums gan nav tik biedējošs – regulāras pārbaudes dienests viņa «saimniecībā» līdz šim nebija veicis, jo savu aitu un kazu ganāmpulku viņš līdz šai baltai dienai, neraugoties uz vairākkārtējiem dienesta aizrādījumiem, tā arī nav reģistrējis Lauksaimniecības datu centrā. Līdz ar to visas pārbaudes, kas veiktas Klimoviča īpašumā, notikušas tādēļ, ka dienests ir saņēmis sūdzības par nepienācīgu dzīvnieku aprūpi. Tā kā PVD nedrīkst nereaģēt uz šādu informācija, tā vienmēr tiek pārbaudīta, un vienīgais, kā to var izdarīt, - braucot un uz vietas skatoties, vai sūdzība atbilst patiesībai. Jāsaka, ka

ar dzīvnieku labturību Klimoviča «saimniecībā» viss ir kārtībā

– dzīvniekiem ir nodrošināta barība un dzeramais ūdens, taču ganāmpulku joprojām tas nav reģistrējis. To dienests konstatēja arī šonedēļ, kad veica pārbaudi pēc kārtējās sūdzības saņemšanas.

Kāpēc pārbauda arī kazas?

Iespējams, tādēļ nereģistrētā ganāmpulka īpašniekam «mērs bija pilns» un viņš pauda sašutumu un izbrīnu arī par kazu izmeklēšanu uz ērču encefalītu. Tomēr šeit pārsteigumam nevajadzētu būt.

PVD aizvadītajā vasarā saņēma informāciju no Slimību profilakses un kontroles centra par gadījumu, kurā kādam cilvēkam – kazu īpašniekam ir konstatēts ērču encefalīts, un saskaņā ar valstī noteikto kārtību

dienesta pienākums bija pārliecināties, vai tā īpašumā esošajām kazām nav ērču encefalīts.

Kā zināms, cilvēks ar to var inficēties, lietojot uzturā termiski neapstrādātu kazas pienu.

Lai gan Klimovičs skeptiski raugās uz iespēju, ka kazām varētu konstatēt ērču encefalītu, un aicina PVD vērsties pat Latvijas Lauksaimniecības universitātē, lai saņemtu arī akadēmisku pamatojumu šim viedoklim, jāatzīst, ka Klimoviča kazas, veicot noņemto asins paraugu laboratorisko izmeklēšanu, patiešām izrādījās ērču encefalīta pozitīvas.

Noslēgumā par tām automašīnām – jā, tiešām, uz pārbaudi ieradās veselas divas brigādes

– veterinārie inspektori no Ziemeļpierīgas pārvaldes, lai pārbaudītu kazas un visu, kas attiecas uz dzīvnieku turēšanu, un pārtikas inspektors no Rīgas pilsētas pārvaldes, lai pārliecinātos, ka kazu īpašnieks nav pienu tirgojis. Galu galā ne katru dienu dienestam ir jāpārbauda kazas uz ērču encefalītu tādēļ, ka to turētājs varētu būt inficējies tādēļ, ka, iespējams, lietojis uzturā termiski neapstrādātu kazas pienu.

PVD, izmantojot situāciju, aicina cilvēkus būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā nelietot uzturā termiski neapstrādātu kazas pienu, kā arī neiegādāties to no saimniecībām, kuras savu darbību nav oficiāli reģistrējušas un līdz ar to nav pārbaudītas.»

Saistītie raksti