Rīgas zoodārzā lems, kā pasargāt putnus, Līgatnē mežacūkas var brīvi aplūkot

Foto: Lita Krone/LETA

No iespējamās putnu gripas, kas jau uzliesmojusi 12 Eiropas valstīs, liekot iznīcināt vairākus miljonus mājputnu, nav pasargāti arī Rīgas zooloģiskā dārza putni. Zoodārzā mīt vairāk nekā 200 putnu, pārstāvot vairāk nekā 60 sugu. Par to, kā nosargāt daudzveidīgos putnus, zoodārza speciālisti spriedīs tuvākajā laikā. Savukārt cūku Rīgas zoodārzā nav – pēdējais suķis no dzīves šķīrās pērnajā vasarā. Līdz ar to ierobežojumi, kas noteikti saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumu, zoodārzu neskar, TVNET skaidro Rīgas zooloģiskā dārza Izglītības un informācijas nodaļas pārstāvis Māris Lielkalns.