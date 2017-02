Nolūkā neievazāt briežiem bīstamu kaiti plāno ieviest īpašu uzraudzības programmu

Saistībā ar briežiem bīstamas kaites - hroniskās novājēšanas slimības (HNS) gadījumiem Eiropā, arī Latvijā tiek plānots izstrādāt un ieviest īpašu šīs slimības uzraudzības programmu.

Nākamnedēļ Zemkopības ministrijā (ZM) notiks sanāksme par HNS uzraudzības programmas ieviešanu Latvijā 2018.-2020.gadā. Sanāksmes laikā speciālisti no ZM, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta, Lauksaimniecības datu centra, Pārtikas un veterinārā dienesta un institūta «Bior», kā arī mednieku asociācijām pārrunās HNS uzraudzības programmas būtību un briežu dzimtas dzīvnieku skaitu Latvijā.

HNS ir hroniska centrālās nervu sistēmas slimība briežu dzimtas dzīvniekiem, kuriem novēro sugai neraksturīgas pārmaiņas uzvedībā, kustības traucējumus un organisma vispārējā stāvokļa pasliktināšanos.

Kā ziņots, jau pērn decembrī Latvijā tika noteikts aizliegums ievest un tirgot briežu dzimtas dzīvnieku urīnu, kas iepriekš tika plaši pielietots dzīvnieku pievilināšanai medībās.

Slimība ASV un Kanādā ir zināma jau kopš 1967.gada, taču Eiropas Savienībā (ES) tā nebija izplatīta, līdz 2016.gada martā tika konstatēts pirmie divi saslimšanas gadījumi savvaļas ziemeļbriedim un alnim Norvēģijā.

Ņemot vērā risku, kas saistīts ar HNS tālāku izplatību, no Eiropas Komisijas saņemts ziņojums par to, ka pastāv risks ar briežu dzimtas dzīvnieku urīnu, kas paredzēts dzīvnieku pievilināšanai, ievazāt sērgas ierosinātāju no HNS skartajām valstīm arī citviet Eiropā.

Ziņojumā norādīts, ka Eiropas briežu dzimtas dzīvnieku populācija sastāv no vairākiem miljoniem savvaļas un simtiem tūkstošu ierobežotās platībās audzētu briežu dzimtas dzīvniekiem. Tikai dažas Eiropas valstis veic uzraudzības programmas šiem briežiem, bet tie ir tikai daži eksperimentāli pētījumi, lai iegūtu datus par Eiropas briežu uzņēmību pret HNS.

