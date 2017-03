PVD neplāno masveidā pārbaudīt suņu reģistrāciju

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori neplāno masveidā pārbaudīt suņu reģistrāciju, intervijā laikrakstam «Neatkarīgā» sacīja PVD ģenerāldirektors Māris Balodis.

Viņš piekrita, ka prasību reģistrēt un čipēt suņus daudzmaz ievēro Rīgā, bet par to īpaši neuztraucas ārpus Rīgas. Uz jautājumu, vai PVD taisās pārbaudīt nereģistrētos lauku sētu suņus, Balodis sacīja, ka tikai sūdzību gadījuma.

«Mēs neplānojam braukāt pa mājām, lai masveidā pārbaudītu suņu reģistrāciju. Reģistrācijas galvenais mērķis ir, lai dzīvnieks būtu identificējams gadījumā, ja tas pazūd vai nodara kādu kaitējumu. Mēs pagaidām neredzam iespēju, lai veiktu 100% kontroli pār suņu uzskaiti. Pašlaik PVD ir svarīgākas prioritātes - Āfrikas cūku mēris un putnu gripa,» sacīja Balodis, piebilstot gan, ja PVD inspektors apmeklēs saimniecību, kas tur, piemēram, cūkas, govis, mājputnus, un redzēs tajā arī suni, tad viņš pārbaudīs suņa reģistrāciju.

Uz jautājumu, kam jāziņo, ja pa apdzīvotu vietu klaiņo svešs suns, PVD ģenerāldirektors teica, ka pašvaldības policijai, jo tā atbild par sabiedrisko kārtību. «Savukārt pašvaldības ir noslēgušas līgumus ar noteiktiem klaiņojošo dzīvnieku ķērājiem, kuriem, saņemot ziņu no policijas vai pašvaldības, ir jādodas uz notikuma vietu. Ja suns kādam uzbrūk, tad tā jau ir policijas kompetence. Ja suņa uzbrukumā ir nodarīti miesas bojājami, tiks sākts kriminālprocess un pieslēgsies PVD, kurš pārbaudīs, vai suns ir reģistrēts un ir vai nav bīstams, jo PVD veic suņu bīstamības novērtēšanu. Ja suns tiek atzīts par bīstamu, tad suņa īpašniekam tiek uzlikti papildu pienākumi. Ja sunim nav īpašnieka, tad mēs nogādāsim suni patversmē, kuras darbinieki centīsies sunim atrast jaunu saimnieku,» klāstīja Balodis.

Jau vēstīts, ka no šā gada ir spēkā izmaiņas mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtībā, kas nosaka suņu obligātu apzīmēšanu ar implantētu mikroshēmu jeb čipēšanu, kā arī dzīvnieka reģistrāciju LDC datu bāzē. Ja prasība par obligāto reģistrēšanu un čipēšanu netiks izpildīta, Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī pašvaldības policija drīkst uzlikt sodu, kas fiziskajām personām ir no septiņiem līdz 210 eiro, bet juridiskajām - no 15 līdz 350 eiro.

