Nolaistās fermas Kalētos īpašnieks gadiem tiranizē vietējos

Kalētu pagasta «Lanku fermas» saimnieks Zviedrijas pilsonis Tords Bengtsons, kura īpašumā atrasti desmit nobeigušies mājlopi, pašvaldības redzeslokā ar savām «saimniekošanas metodēm» nonācis vairākkārt, TVNET pastāstīja Kalētu pagasta pārvades vadītāja Agrita Driviņa. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatēja, ka saimniecībā nav ievērota ne dzīvnieku labturība, ne biodrošība.

Ķibeles vairojas

PVD inspektori saimniecībā atraduši vairāk nekā desmit govju un cūku līķus sadalīšanās stadijā. Par saimniecībā konstatētajiem pārkāpumiem ir sākta administratīvā lietvedība. Līdz marta vidum, kad notiks administratīvās lietas izskatīšana, «Lanku» saimnieks solījis samazināt dzīvnieku skaitu un uzlabot dzīvnieku turēšanas apstākļus. PVD sola veikt atkārtotu pārbaudi. Ja solīto uzlabojumu nebūs, PVD lems par dzīvnieku izņemšanu. «Lankās» tiek turēti kopumā ap 150 liellopu un 70 cūkas. Nav izslēgts, ka dzīvnieki gājuši bojā nepietiekamas barošanas rezultātā. «Zviedrijas pilsonis Kalētos dzīvo septiņus gadus un mūsu redzeslokā nonācis daudzas reizes.

Sākās ar to, ka kaimiņi sūdzējās par izbēgušiem lopiem, kas izmīņā laukus un stādījumus.

Saimniekošana «Lankās» nenotiek tā, kā vajadzētu, tāpēc jautājumi par Bengtsona «saimniekošanas metodēm» pašvaldībā izskatīti jau vairākkārt,» stāsta Driviņa. Bengtsonu viņa raksturo kā savdabīgu cilvēku, ar kuru ļoti grūti saprasties, jo viņš runā tikai zviedriski, tāpēc vienmēr nākoties aicināt tulku. «Viņš nav ne dzērājs, ne ļaunprātis – it kā jau viņš skrien un dara, bet viņam no dabas nav dota māka saimniekot.» Badā vīrs lopus neturot, cenšoties, kā nu protot, tomēr visi apkārtējie manot, ka ar saimniecību kaut kas nav kārtībā. «Piemēram, viņš buļļus audzē astoņus gadus, bet tas nav normāli. Viņš savu rīcību pamato ar to, ka Latvijā maz maksājot, tāpēc neesot izdevīgi pārdot.» Pārvaldes vadītāja atzīst, ka zviedrs esot ļoti nekārtīgs - katru gadu saimniecībā ķibeles tikai vairojoties. Pirms kāda laika zviedra saimniecībā esošais šķūnis apdraudējis cilvēkus, bet to viņš salabojis.

Staigā pa zampu, nav ko ēst

«Grūti lopiņiem pie tāda investora,» saka Torda Bengtsona kaimiņiene Velta Puļķe. Ganības esot plašas, apjoztas ar elektrisko ganu, bet, pēc viņas domām, dzīvnieki netiekot normāli baroti. «Aizpagājušajā vasarā savā vaļā lieli buļļi staigāja. Mēs ar mazmeitu mukām, ko kājas nes, jo likās, ka šie tūlīt mūs panāks,» stāsta kundze.

Viņa ievērojusi, ka kaimiņa šķūnī, kurā viņš sadzinis lopus, mēsli esot līdz ceļiem.

«Tagad viss apsnidzis – lopiņi staigā pa pļavu, bet ēst nav ko.» Cūkas brienot pa sniegu un rakņājoties pa dubļiem. Pēc Puļķes domām, zviedru kaimiņš tikai izliekoties – kad vajagot, tēlojot jocīgu. Viņa uzskata, ka dienestiem rūpīgāk vajadzētu sekot tam, kas notiek saimniecībā, un sodīt zviedru par dzīvnieku mocīšanu.

