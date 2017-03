Veterinārārsti: Ir bažas par suņu čipēšanas ignorēšanu dzīvnieku patversmēs

Pastāv bažas par likumā noteikto suņu čipēšanas nosacījumu ignorēšanu Latvijas dzīvnieku patversmēs, informēja Latvijas Veterinārārstu biedrībā (LVB).

LVM norādīja, ka šā gada 10.martā 29 Latvijas patversmēs kopumā bija reģistrēti tikai 140 suņi, no kuriem 47 bija reģistrēti vienā dzīvnieku patversmē «Labās mājas», lai gan saskaņā ar Latvijas likumdošanu kopš šā gada 1. janvāra visiem Latvijā dzīvojošiem šķirnes un bezšķirnes suņiem pēc sešu mēnešu vecuma ir jābūt apzīmētiem ar mikročipu un reģistrētiem vienotajā valsts reģistrā - Lauksaimniecības datu centrā (LDC). Šāda statistika radot pamatu bažām, ka dzīvnieku patversmes ignorē likumā noteikto obligāto suņu čipēšanas nosacījumu.

«Tai pat laikā, dzīvnieku patversmju suņu apzīmēšanai vērienīgi tika vākti ziedojumi, kā arī valsts pretim nākoši uz citu nodokļu maksātāju rēķina ir atbrīvojusi dzīvnieku patversmju īpašniekus no reģistrācijas maksas par patversmē mītošiem suņiem, taču, neskatoties uz to, atsevišķu patversmju vadītāji ir nolēmuši ignorēt likumu,» uzsver LVB, piebilstot, ka atsevišķu patversmju vadītājmeklē atrunas, kāpēc suņus ar mikročipu vēl nav apzīmējuši, tostarp kā argumenti tiek minēti neizpratne par jaunajām prasībām.

LVB uzsvēra, ka daudzām no dzīvnieku patversmēm ir sabiedriskā labuma statuss, kas nozīmē vērienīgas nodokļu atlaides. Kamēr visu patversmju suņi nav vienotajā reģistrā, sabiedrība nevar būt droša, ka nodokļu maksātāju nauda netiek izkrāpta un no dažādiem finanšu avotiem, tajā skaitā pašvaldību budžeta, netiek maksāts par vieniem un tiem pašiem suņiem. «Savādāk kā par iedzīvošanās kāri un likumdošanas klaju ignorēšanu situāciju nosaukt nevar,» pauda LVB priekšsēdētāja Māra Viduža.

Lai pārtrauktu likuma normu ignorēšanu, LVB ir aicinājusi Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) un Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) pievērst uzmanību iepriekš minētajai situācijai un nekavējoties risināt jautājumu pēc būtības. LVB norādīja, ka LPS padomniece Sniedze Sproģe ir solījusi rīkoties, taču PVD lēmums vēl nav zināms.

Jau vēstīts, ka no šā gada ir spēkā izmaiņas mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtībā, kas nosaka suņu obligātu apzīmēšanu ar implantētu mikroshēmu jeb čipēšanu, kā arī dzīvnieka reģistrāciju LDC datu bāzē. Ja prasība par obligāto reģistrēšanu un čipēšanu netiks izpildīta, Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī pašvaldības policija drīkst uzlikt sodu, kas fiziskajām personām ir no septiņiem līdz 210 eiro, bet juridiskajām - no 15 līdz 350 eiro.

