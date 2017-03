Austrālijas pilsētiņas iedzīvotājus uz ceļa pārsteidz milzu haizivs

Vēja stiprums Kvīnslendas piekrastē otrdien sasniedza 185 km/h. Spēcīgās brāzmas nu ir pierimušas, taču lietavas austrumu piekrastē turpinās aizvien.

Nav ziņots par bojāgājušajiem, taču Kvīnslendas dienvidaustrumu rajonus piemeklējuši spēcīgi plūdi, kas izskalojuši ceļus, applūdinājuši mājas un sagādājuši Airas iedzīvotājiem baisu pārsteigumu. Uz applūdušas ielas pilsētiņas iedzīvotājus pārsteigusi izskalota mirusi vēršhaizivs.

Glābšanas dienests savā «Twitter» kontā pēc haizivs atrašanas rakstīja: «Jūs domājat, ka ūdenī atrasties ir droši? Padomājiet vēlreiz! Airā izskalota vēršhaizivs. Turieties pa gabalu no plūdu ūdeņiem!»

Think it's safe to go back in the water? Think again! A bull shark washed up in Ayr. Stay out of floodwater. #TCDebbie #ifitsfloodedforgetit pic.twitter.com/DpP29Va1JG— Qld Fire & Emergency (@QldFES) March 30, 2017