Vairāk nekā pusei jeb 56% iedzīvotāju suņa iegāde ir pārdomāts lēmums, liecina Latvijas Kinoloģiskās federācijas (LKF) un pētījumu aģentūras «Gemius» veiktās aptaujas rezultāti.

Tikpat daudz jeb 56% iedzīvotāju ir svarīgi izvērtēt, vai suņa šķirnes raksturiezīmes atbilst cilvēka dzīvesveidam.

Kā norādījuši 52% aptaujāto, būtiskākās suņa rakstura īpašības viņiem šķiet draudzīgums, uzticīgums un paklausība, un būtisks faktors ir arī labsirdīgums. Savukārt kā svarīgākos suņa fiziskos rādītājus aptaujas dalībnieki biežāk min labus iedzimtos veselības rādītājus - 51%, suņa izmēru un augumu - 42%, un to, lai suns pārmērīgi un bez liekas vajadzības nerej - 41%.

Teju puse respondentu par būtisku kritēriju min dzīvnieka fiziskās īpatnības - suņa izmērs, apetīte, mūža ilgums. Savukārt katram trešajam aptaujātajam ir svarīgi dokumenti par suņa izcelsmi, veselības stāvokli un obligāto vakcināciju. Vēl retāk tiek pievērsta uzmanība tam, vai suņa pārdevējs ir reģistrēts LKF biedrs – tā norādījuši 7% aptaujāto, bet 5% atzīmējuši, ka pievērš uzmanību tam, vai dzīvniekam ir pase un atsavināšanas līgums.

Aptuveni katrs trešais aptaujas dalībnieks suni iegādājies no audzētāja, 14% tas uzdāvināts, bet 13% par suņa īpašniekiem kļuvuši, atsaucoties uz sludinājumu. Salīdzinoši retāk suns paņemts no patversmes vai ielas - 7%, iegādāts no audzētavas - 5%, saņemts mantojumā - 4%.

Aptaujā arī noskaidrots, ka aptuveni katrs trešais Latvijas iedzīvotājs, kuram ir vai arī kādreiz ir bijis suns, atzīst, ka par suņa īpašnieku kļuvis sen lolota sapņa vadīts, bet vidēji katrs ceturtais vēlējies tikt pie mājas «sarga». Savukārt 22% no aptaujātajiem par suņa īpašniekiem kļuvuši, jo suni gribējuši citi ģimenes locekļi.

Kā norāda LKF prezidente Vija Klučniece, lai gan Latvijas sabiedrība suņu iegādē kļūst arvien izglītotāka, aptaujas dati parāda, ka aizvien nepietiekami tiek novērtēta suņu izcelsme un veselības stāvokļa apliecinošu dokumentu esamība. Taču tieši tie var pasargāt topošo dzīvnieka saimnieku no dažādām nepatīkamām situācijām, kā arī neplānotiem izdevumiem. Piemēram, sunim var būt iedzimtas kaites, rakstura novirzes vai var nebūt veiktas visas nepieciešamās vakcīnas, kā rezultātā var rasties veselības problēmas.

Aptaujā piedalījās 534 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kuriem ir vai ir bijis mājdzīvnieks suns, vai arī ir vēlme tādu iegādāties. Aptauja īstenota internetā šī gada martā.