Veterinārārsti maijā par zemākām cenām reģistrēs trūcīgo un mazturīgo Latvijas iedzīvotāju suņus

Par godu Pasaules veterinārajai dienai Latvijas veterinārārsti maijā trūcīgajiem un mazturīgajiem suņu turētājiem Latvijā nodrošinās zemākas cenas par suņa apzīmēšanu ar implantētu mikroshēmu jeb čipēšanu un reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē, pavēstīja Latvijas Veterinārārstu biedrībā (LVB).

Vienlaikus LVB uzsvēra, ka veterinārārsti izvairīsies pulcēt suņus vienkopus, lai mazinātu suņu traumatisma un infekcijas pārnešanas riskus, ņemot vērā Āfrikas cūku mēri Latvijā, kā arī putnu gripas draudus un trakumsērgu netālu aiz Latvijas robežas. Pilsētās attiecīgie pakalpojumi tiks piedāvāti arī prakses vietās, taču lauku teritorijās suņus galvenokārt iecerēts čipēt trūcīgās personas dzīvesvietā.

LVB arī norādīja, ka biedrības organizētās akcijas mērķis ir palīdzēt trūcīgām personām, nevis tiem suņu īpašniekiem, kas, ignorējot likuma normas, savus suņus nav savlaicīgi reģistrējuši LDC. Līdz ar to pakalpojumi par zemākām cenām būs pieejami tikai trūcīgiem un mazturīgiem iedzīvotājiem.

Reklāma

LVB valdes priekšsēdētāja Māra Viduža skaidroja, ka galvenais akcijas resurss ir vietējā pašvaldība un tajā praktizējošie veterinārārsti, kuri par katru situāciju vienosies, atbilstoši vajadzībām un iespējām. LVB apzinājusi veterinārārstus, kas atsaucās strādāt kā brīvprātīgie.

Ja pašvaldība vēlējās pilnībā atbrīvot sava novada trūcīgos vai mazturīgos iedzīvotājus no attiecīgās maksas, tai bija jāsedz LDC noteikto maksu un mikročipa pašizmaksu. Pagaidām pašvaldības ir informējušas LVB, ka suņu turēšanu uzskata par brīvu izvēli, līdz ar to personai pašai ir jāuzņemas finansiālā atbildība. Tādējādi veterinārārsti savu resursu robežās noteikuši zemāko iespējamo cenu. «Mēs varam nesaņemt peļņu, varam veikt brīvprātīgo darbu, bet radīt sev zaudējumus nedrīkstam, tāpēc cenas būs tiešām ļoti zemas, tomēr ne bez maksas,» skaidroja Viduža.

Jau vēstīts, ka no šā gada ir spēkā izmaiņas mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtībā, kas nosaka suņu obligātu apzīmēšanu ar implantētu mikroshēmu jeb čipēšanu, kā arī dzīvnieka reģistrāciju LDC datu bāzē. Ja prasība par obligāto reģistrēšanu un čipēšanu netiks izpildīta, Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī pašvaldības policija drīkst uzlikt sodu, kas fiziskajām personām ir no septiņiem līdz 210 eiro, bet juridiskajām - no 15 līdz 350 eiro.

Saistītie raksti