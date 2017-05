PVD par suņu un kaķu turēšanu neatbilstošos apstākļos piemēro 50 eiro sodu

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) saistībā ar gadījumu Liepājas apkaimē, kad labturības prasībām neatbilstošos apstākļos turēti vairāki suņi un kaķi, dzīvnieku īpašniecei piemērojis 50 eiro naudas sodu, pastāstīja PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.

«Dzīvnieku īpašniecei par konstatētajiem pārkāpumiem piemērots 50 eiro naudas sods,» teica PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja.

Jau ziņots, ka PVD kādā miteklī Liepājas apkaimē konstatēja vairākus dzīvnieku labturības prasību pārkāpumus un nekontrolētu dzīvnieku vairošanos, tādēļ tika sākta administratīvā lietvedība.

Par dzīvniekiem parūpējusies dzīvnieku aizsardzības biedrība «Liberta», kurai suņu un kaķu saimniece labprātīgi atdeva dzīvniekus.

Dzīvnieku aizsardzības biedrības «Liberta» vadītāja Ildze Leimante aģentūrai LETA iepriekš pastāstīja, ka biedrība no kādas lauku mājoklī dzīvojošas kundzes gados saņēmusi aprūpē vairākus kaķus un suņus.

Pēc viņas teiktā, kundze gados, visticamāk, nav apzinājusies sekas, kādas iestājas, ja dzīvnieki netiek sterilizēti, tāpēc to nav paveikusi. Līdz ar to mājas iekšpusē notikusi nekontrolēta dzīvnieku savstarpēja vairošanās. Arī labturības apstākļi neesot bijuši atbilstoši, jo dzīvnieki turēti tikai mājas iekšpusē un nav laisti laukā, kā arī pārtikuši tikai no tā, ko pati sieviete ēdusi.

Leimante teica, ka tieši PVD sazinājās ar biedrību par notikušo, un «Liberta» nekavējoties sāka rīkoties, lai rastu risinājumu dzīvniekiem.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

