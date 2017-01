Cits skatījums uz pusdienām darbā – pamēģiniet!

Pagājušajā nedēļā Vitas kolēģe pēc pusdienu pārtraukuma atgriezās darbā ar lielveikala sviestmaizēm. «Vai porcija bija par mazu?» – painteresējās Vita. «Nē, – nopūtās kolēģe. - Tu neticēsi – vienā kafejnīcā nebija brīvu vietu, otrā par dienas piedāvājumu būtu jāmaksā vairāk nekā 10 eiro, bet, ja es būtu gājusi līdz trešajai, paēst vairs neatliktu laika. Nācās paķert sviestmaizes no tuvākā veikala.»

«Nepaveicās,» sprieda Vita. Viņa pati pusdienu pārtraukumā laikā bija paspējusi gan paēst, gan iziet pastaigāties, gan pa telefonu nokārtot dažas darīšanas, jo pusdienas bija paņēmusi līdzi no mājām. Aptaujas liecina, ka divi no pieciem valsts iedzīvotājiem ēdienu uz darbu allaž ņem līdzi no mājām. Lai gan šādu izvēli bieži nosaka cena, tomēr aizvien biežāk cilvēki apzināti izšķiras paēst darbavietā. Lūk, daži iemesli, kādēļ viņi tā rīkojas un kādēļ arī jums vērts to izmēģināt:

Augstāka ēdiena kvalitāte

Kad ēst gatavojat pats, vienmēr zināt, kādus produktus izmantojat, un varat būt drošs par to kvalitāti. Zināt, ka salātu mērcei izmantota kvalitatīva auksti spiesta rapšu eļļa, kas satur cilvēkam nepieciešamās Omega-3 un Omega-6 taukskābes. Esat droši, ka kotlete cepta no maltās gaļas, nevis otrreizējām izejvielām. Tas ir īpaši svarīgi, ja jums ir alerģija pret kādu pārtikas produktu vai arī ja tas jums vienkārši negaršo.

Vieglāk uzturēt vai samazināt svaru

Ēdot mājās gatavotu ēdienu, uzturēt vai nomest svaru ir daudz vienkāršāk. Jūs vieglāk kontrolēsiet porcijas lielumu, un jūs nekārdinās pēdējais kumosiņš, kas vēl palicis šķīvī. Mājās varēsiet izvēlēties veselīgāku gatavošanas veidu, piemēram, tvaicēšanu, ēdiens saglabās vairāk vērtīgu uzturvielu un tajā būs mazāk kaloriju. Un, protams, mājās varēsiet izvēlēties veselīgākus produktus, piemēram, izvārīt pilngraudu makaronus, rafinēta cukura vietā ņemt nerafinētu, salātiem pievienot nevis majonēzi, bet auksti spiestu eļļu.

Rūpes par sevi un saviem mīļajiem

Kad ēdat veselīgu un kvalitatīvu pārtiku, jūs rūpējaties par savu veselību, skaistu izskatu un labu pašsajūtu. Kad dodat saviem mīļajiem līdzi pašu gatavotas pusdienas, tieši tāpat rūpējaties arī par viņiem. Mīlestībai ir dažādi veidi, kā izpausties – skaisti ietīts pusdienu sainītis ar gardu, īpaši šim cilvēkam gatavotu ēdienu dažkārt var paust vairāk par vārdiem. Visbiežāk jau mēs arī gatavojam citiem – lai viņus iepriecinātu, lai parūpētos par viņu veselību, lai viņi būtu paēduši, – un ceram, ka viņiem mūsu sarūpētais patiks.

Laika taupīšana

Foto: 123rf.com

Jūs bieži žēlojaties, ka nav laika? Pat pusdienot nākas steigā, lai gan jums ir vesela stunda laika. Vai esat aizdomājusies, cik daudz laika ik dienas izšķiežat nevajadzīgi - steidzoties uz kafejnīcu un atpakaļ, gaidot, kamēr atnesīs pasūtīto ēdienu, rēķinu, atlikumu. Varētu likties, ka nekādu laiku neizbrīvēsiet, jo to nāksies atvēlēt pusdienu gatavošanai. Bet, ja vakariņās vai brokastīs pagatavosiet vienu porciju vairāk, nekas papildus nebūs jādara. Savukārt pusdienu pārtraukumā jums nevajadzēs sēdēt kafejnīcā – šai laikā varēsiet pastaigāt pa pilsētu vai parku un notiesāt savas pusdienas svaigā gaisā, pasēžot uz soliņa un pasildoties rudens saulītē. Vai varbūt mierīgi palasīt grāmatu, jo pēc darba jau visbiežāk gaida dažādi plāni, draugi, ģimene... Tā nu pusdienas ir lieliska iespēja pabūt pašai savā nodabā.

Naudas taupīšana

Līdzpaņemtas pusdienas ir laba izvēle tiem, kuri nevēlas par ēdienu pārmaksāt. Par to naudu, ko ik dienas tērējam pusdienām, mājās paši varam pagatavot vismaz divas tādas pašas vai pat lielākas porcijas. Pusdienošana kafejnīcā nereti izprovocē jūs vēl uz citiem nepamanāmiem tēriņiem – tasīte kafijas it kā nemaz nemaksā daudz, taču saskaitiet visas mēneša laikā kafejnīcā iztukšotās tasītes, un tad varbūt jums vairs neraisīsies jautājums, kur ņemt naudu, teiksim, tai neiedomājami skaistajai blūzītei.

Dažas receptes pusdienām

Iesakām jums dažus ēdienus, ko varētu ņemt līdzi uz darbu. Tie ir ātri pagatavojami un būs arī veselīgāki – palīdzēs uzlabot pašsajūtu, sabalansēt uzturu un arī strādāt ražīgāk.

Svaigu biešu salāti

Biešu salāti. Foto: Shutterstock

Vārītu biešu salātus dažādos variantos pazīst visi. Bet šoreiz piedāvājam uz pazīstamajiem salātiem paraudzīties no citas puses un gatavot tos no svaigām bietēm. Patlaban ir tieši tas laiks, kad bietes ir svaigas, kraukšķīgas un der tam īpaši labi.

Jums vajadzēs (2 porcijām):

2 bietes

dažus zariņus jūsu iecienīto garšaugu (pētersīļu, kinzas, diļļu, bazilika utt.)

4 karotes jūsu iecienīto riekstu

2 daiviņas ķiploka

1,5 karotes vīna etiķa

3 karotes rapšu eļļas

sāli

melnos piparus

Bietes nomazgājiet, nomizojiet un sarīvējiet uz rupjas rīves. Pievienojiet smalki sagrieztus garšaugus, kapātus riekstus, smalki sagrieztu vai saberztu ķiploku. Pieberiet sāli un piparus, pārlejiet ar rapšu eļļu un etiķi un visu labi samaisiet. Šie salāti vislabāk garšo, kad kādu laiku ievilkušies, tādēļ lieliski derēs pusdienām darbā. Ja ar salātiem vien nepietiek, padomājiet arī par otro ēdienu, šie salāti labi der gan pie gaļas, gan zivs.

Makaronu salāti

Makaronu salāti. Foto: 123rf.com

Vēlaties sātīgākus salātus? Tad iesakām recepti garšīgiem salātiem, kurus varēsiet ņemt līdzi uz darbu. Sagatavojiet visu jau vakarā, bet no rīta vienkārši ielieciet līdzi salātu burciņu. Neaizmirstiet palutināt arī pārējos ģimenes locekļus vai kolēģus - pietiks visiem.

Jums vajadzēs (4 porcijām):

1 glāzi īsu makaronu

3 karotes rapšu eļļas

2 tējkarotes rīvētas citronu miziņas

1 karoti citrona sulas

pusglāzi sīki sasmalcinātu jūsu iecienīto garšaugu

pustējkaroti sāls

pustējkaroti maltu melno piparu

sauju uz pusēm pārgrieztu mazo tomātiņu

200 g mocarellas siera

200 g svaigu spinātu lapu

4 nelielas burciņas

Izvāriet makaronus, nokāsiet un atdzesējiet. Pagatavojiet salātu mērci: sajauciet rapšu eļļu ar citrona sulu, rīvētu miziņu, sāli, pipariem, garšaugiem. Katrā burciņā ielejiet pa 1-4 karotēm mērces. Tad lieciet burciņā pārējās sastāvdaļas: apakšā kārtu tomātu, virs tiem makaronus, tad mocarellu un spinātus. Piepildiet burciņu līdz pašai augšai, aiztaisiet un lieciet ledusskapī. Kad gribēsiet ķerties pie pusdienām, vienkārši attaisiet burciņu un izkratiet visu saturu šķīvī. Samaisiet, lai mērce sadalās vienmērīgi. Labu apetīti!

Burkānu pīrāgs

Burkānu pīrāgs. Foto: 123rf.com

Sulīgs, smaržīgs, no burkāniem, riekstiem un žāvētiem augļiem – šis pīrāgs derēs gan brokastīm, gan pēcpusdienas tējai. Ātri pagatavojams un vēl ātrāk pazūd no šķīvja.

Jums vajadzēs:

3 glāzes smalki sarīvētu svaigu burkānu

1,5 gāzes rapšu eļļas

1,5 glāzes cukura

3 olas

2 glāzes miltu (var ņemt arī pilngraudu miltus)

1 tējkaroti sāls

1 tējkaroti kanēļa

1 karoti cepamā pulvera

pa pusglāzei rozīņu, žāvētu plūmju vai aprikožu, riekstu

Olas saputojiet ar cukuru. Piejauciet rapšu eļļu un rīvētos burkānus. Miltus sajauciet ar sāli, cepamo pulveri un kanēli, pieberiet saputotajai masai un labi samaisiet. Pievienojiet mīklai riekstus un žāvētos augļus. Cepiet cepeškrāsnī 180 grādu karstumā 50-60 minūtes. Garšos visiem!