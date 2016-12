Plastmasas maisiņu «ēras» beigas? Plāno ierobežot to lietošanu un pieejamību

Foto: Lauris Nagliņš / LETA

Cer samazināt plastmasas maisiņu lietošanu, palielinot to maksu. Saeima ir pieņēmusi lēmumu palielināt dabas resursu nodokli. Līdz ar to plastmasas maisiņi kļūs dārgāki un tādējādi iecerēts samazināt to lietošanu Latvijā.