Paaugstināsies dabas resursu nodokļa likme atkritumiem un dzeramajam ūdenim

Šodien stājas spēkā grozījumi dabas resursu nodokļa (DRN) likumā, kas paaugstina šī nodokļa likmi virknei dabas resursu objektu.

Saskaņā ar minētajām izmaiņām DRN turpmāk būs jāmaksā par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai arī tajās hidroelektrostacijās, kuru hidromezgla kopējā uzstādītā jauda ir lielāka par diviem megavatiem.

Grozījumi paredz, ka akmeņoglēm, brūnoglēm un koksam DRN likme no šī gada būs par 15% augstāka, no 2018.gada tā paaugstināsies par 20%, bet no 2019.gada - par 25%. Nodokļa likme netiks paaugstināta kaļķakmenim.

Preču un izstrādājumu iepakojumam un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem no polistirola likme tiks palielināta par 41%.

Saskaņā ar grozījumiem likumā no šodienas pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrētiem transportlīdzekļiem nodokļa likme tiks paaugstināta par 38%, savukārt visu veidu riepām nodokļa likme būs divreiz augstāka.

DRN likme tiks palielināta augstas, vidējas un zemas vērtības pazemes ūdeņu, ko izmanto ūdensapgādē, ieguvei attiecīgi par 43%, par 37% un par 29%.

Grozījumi arī paredz, ka DRN atbrīvojumu piešķiršanas administrēšana un lēmuma pieņemšana tiek nodota Valsts vides dienestam, tādējādi samazinot administratīvo slogu, jo tiks nodrošināts, ka visa informācijas apstrāde notiek vienā valsts iestādē.

Turklāt tiks palielinātas nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu. Līdz šim pastāvēja piecas kategorijas - sadzīves atkritumi, kuriem nodokļa likme par tonnas atkritumu apglabāšanu bija 12 eiro, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kuriem nodokļa likme bija 21 eiro, azbests un bīstamie atkritumi, kuriem nodokļa likme bija 35 eiro, kā arī ražošanas atkritumi, kuriem nodokļa likme par tonnas atkritumu apglabāšanu bija 21 eiro.

Jaunie likuma grozījumi paredz, ka sadzīves atkritumiem un ražošanas atkritumiem, kas nav uzskatāmi par bīstamiem, nodokļa likme par tonnas apglabāšanu 2017.gadā būs 25 eiro, 2018.gadā - 35 eiro, 2019.gadā - 43 eiro un 2020.gadā - 50 eiro. Savukārt bīstamajiem atkritumiem un ražošanas atkritumiem, kas ir uzskatāmi par bīstamiem, nodokļa likme par tonnas apglabāšanu 2017.gadā būs 45 eiro, 2018.gadā - 50 eiro, 2019.gadā - 55 eiro un 2020.gadā - 60 eiro.