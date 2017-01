Kā nenopirkt ģenētiski modificētu eļļu?

Vai Latvijā drīkst tirgot pārtikas produktus, kas satur ģenētiski modificētus organismus (ĢMO)? Par to interesējas kāda TVNET lasītāja. Atbildīgais dienests skaidro, ka tirgot drīkst, taču tādā gadījumā ĢMO klātbūtnei ir jābūt norādītai pārtikas produkta marķējumā.

TVNET lasītāja Beata interesējas, vai Latvijā ir atļauta ĢMO produktu tirdzniecība.

"Ja nē, tad - vai kāds kontrolē šādu produktu ievešanu un tirgošanu. Cik zinu -

Spānijā un Dievnidāzijas valstīs ĢMO tiek plaši izmantoti, bet mūsu veikalu ķēdēs spāņu un Āzijas valstu produkciju tirgo jo plaši.

Nav redzēts, ka kādreiz uz iepakojuma vai cenu zīmes būtu atzīmēts, ka konkrētais produkts satur vai nesatur ĢMO. Tikai uz eļļas pudelēm esmu redzējusi, ka pudelēs ir ĢMO produkcija. Būtu jauki, ja jūs pastāstītu savā portālā, kā ir ar šo lietu."

ĢMO klātbūtne jānorāda marķējumā

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere TVNET skaidroja, ka Latvijā ir atļauts izplatīt ĢMO saturošus produktus, taču, ja pārtikas produkts ir ražots no ĢMO saturošas izejvielas vai arī kāda no pārtikas produkta sastāvā esošajām izejvielām satur ĢMO,

tam ir jābūt norādītam pārtikas produkta marķējumā.

Norādei nav jābūt uz pārtikas produktiem, kas satur ĢMO sastāvdaļas vai kuri ražoti no tiem ar īpatsvaru, kas nepārsniedz 0,9% no pārtikas sastāvdaļām, kuras uzskata par atsevišķām, vai pārtikas, kas sastāv no vienas sastāvdaļas, ar noteikumu, ka šī klātbūtne ir nejauša vai tehniski nenovēršama.

ĢMO saturošie produkti jānovieto savrup no citiem

Produktiem, kas satur ģenētiski modificētus organismus, sastāv vai ir iegūti no tiem, mazumtirdzniecībā ir jābūt novietotiem savrup no pārējiem produktiem tādā veidā, lai tie būtu viegli identificējami.

Papildus ir jābūt norādei par to, ka produkti satur ĢMO.

Esam kļuvuši zinošāki

PVD novērojumi liecina, ka ir mainījusies tirdzniecības uzņēmumu politika – aizvien biežāk uzņēmumi nemaz neiegādājas ĢMO saturošus produktus, jo pēc tiem nav pieprasījuma – patērētāji ir kļuvuši zinošāki, izglītotāki un izvēlas iegādāties citus produktus.

Visticamāk, tādēļ lasītāja pārāk bieži šādus produktus neredz veikalu plauktos, turklāt lasītājas pamanītās

eļļas arī ir viens no ĢMO saturošiem produktiem, kurus Latvijas veikalos salīdzinoši reti, bet patiešām var atrast,

PVD pārstāve atzina.

