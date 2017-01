Lielā Talka izaicinās pārējās valstis sacensties par zaļākās valsts titulu

Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme šonedēļ piedalīsies visas pasaules talku organizatoru konferencē «Clean World Conference», kas šogad norisināsies Tallinā. Konferences laikā Latvija plāno mest izaicinājumu pārējām valstīm, aktīvi piedalīties sacensībā par zaļākās valsts titulu.

«2018. gads ieies pasaules vēsturē ar lielāko visas planētas kopīgo talku, kāda līdz šim ir tikusi plānota un organizēta. Tieši 8. septembrī, īsu brīdi pirms nozīmīgākajiem Latvijas valsts svētkiem, cilvēki visā pasaulē demonstrēs savu gribu glābt planētu no sadzīves atkritumiem un to padarīt zaļāku un skaistāku. Latvija ir nospraudusi mērķi – būt viszaļākajai. Kad tas notiks, nav tik būtiski – dažreiz ceļš uz mērķi ir daudz svarīgāks par šī mērķa sasniegšanu. Visai planētai ir jāatveseļojas, un Latvija var būt par paraugu tam, kā to paveikt. Galu galā – mēs dzīvojam vienotā ekosistēmā un nepietiks ar to, ka viena valsts būs zaļa un tīra, bet tajā pašā laikā blakus valstīs valdīs atkritumi un piesārņojums,» pirms došanās uz konferenci, norāda Vita Jaunzeme.

Ikgadējā bezpeļņas organizācijas Let's Do It! World konferencē «Clean World Conference» šogad uzstāsies tādi pasaules līmeņa eksperti kā National Geographic atzītā aktīviste Ešera Džeja (Asher Jay), tiešsaistes komūnas Litterati dibinātājs Jeff Kirschner, D-Waste dibinātājs un Straptautiskās cieto atkritumu asociācijas (ISWA) prezidents Antonis Mavropoulos. Paneļdiskusijā «Kad pasaule grimst atkritumos – kā problēma tā ir?» piedalīsies arī Igaunijas valsts prezidente Kersti Kaljulaide. Konferencei tiešraidē varēs sekot Facebook tiešraidē, šeit:https://www.facebook.com/letsdoitworld.

Latvija jau šobrīd ir viena no aktīvākajām talkotājām pasaulē, tādējādi rādot priekšzīmi daudzām citām pasaules valstī, kurās kopīga apkārtnes sakopšana vēl ir jauna ideja. Arī šogad tiek gaidīta liela iedzīvotāju aktivitāte, sakopjot savu apkārtni 22.aprīlī, kas kā jau ziņots būs šī gada «Lielās Talkas» datums.

