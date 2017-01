Vai nopērkot augļus var ieguldīt bērnu izglītībā Āfrikā?

Nopērkot ar godīgās tirdzniecības (fairtrade) zīmolu marķētu banānu, var sniegt ieguldījumu bērnu izglītībā un dzīves apstākļu uzlabošanā Āfrikā. Sertificētās godīgās tirdzniecības plantācijas saviem darbiniekiem nodrošina normālus darba apstākļus, sociālās garantijas, kā arī skolas un slimnīcas - lietas, kas ir ierastas mums, bet citviet nav tik pašsaprotamas.

Aktīviste un žurnāliste Laura Lauziniece bija devusies uz Ganu, lai paskatītos, kā norit darbs godīgās tirdzniecības banānu un ananāsu plantācijās, bet galvenokārt viņa koncentrējās uz banānu audzētājiem. Sieviete iepriekš bija strādājusi Āfrikā kā brīvprātīgā. Pēc ceļojuma uz Ganu viņa sapratusi, ka godīgās tirdzniecības plantāciju atbalstīšana ir vērtīgāka nekā brīvprātīgais darbs, pašam dodoties uz Āfriku un mēģinot palīdzēt cilvēkiem uz vietas.

«Eiropā nopērkot banānu, tu ar to vienu centu palīdzi cilvēkam mācīties lasīt. Tas ir efektīvāk par to, ka tu brauc brīvprātīgajā darbā - trīs reizes parādi burtu «a», domājot, ka viņam kaut ko iemācīsi,» uzsver Lauziniece.

Ganai raksturīgi, ka liela daļa banānu plantāciju ir ieguvušas godīgās tirdzniecības sertifikāciju. Šīs plantācijas ne tikai rūpējas par apmierinošu darba vidi, bet arī samazina izmantotās lauksaimniecības ķīmijas apjomu. Pateicoties sausajam klimatam, kura dēļ augu slimību izplatība ir mazāka nekā, piemēram, Latīņamerikas lielākajās banānu ražotājvalstīs, Ganā lauku miglošana notiek daudz mazāk.

Foto: James Robinson Photography

Lauziniece viesojās pašā pirmajā visā sistēmā sertificētajā plantācijā - «Volta River Estates Ltd.», kas tika sertificēta 1996.gadā. Viņa pabija arī 2012.gadā sertificētajā «Golden Exotic Ltd.», kas ir otrs no lielākajiem tropisko augļu ražotājiem Ganā.

«Banānu audzēšanai ir vajadzīgs ūdens, tādēļ plantācijas biežāk tiek izvietotas tuvāk upēm vai ezeriem. Parastajam cilvēkam, kurš gribētu audzēt banānus savā saimnīcībā, tas neizdodas, jo viņš nevar izstaigāt ar spaini un apliet banānkoku. Tādēļ ir tās lielās plantācijas ar apūdeņošanas sistēmām,» par banānu audzētājiem Ganā stāsta Lauziniece. Viņa norāda uz paradoksu, ka lielie uzņēmēji, iespējams, atņem iedzīvotājiem zemi, bet individuāli audzētāji Āfrikā bieži nemaz nevar nopelnīt.

Foto: James Robinson Photography

Sertificētās godīgās tirdzniecības plantācijās īpašnieki cenšas ieviest apmācības darbiniekiem par viņu tiesībām - piemēram, to, cik drīkst strādāt, cik vajag atpūsties, kā arī dzemdību kopšanas atvaļinājumiem. «Iepriekš par to nerunāja. Parastajās plantācijās vadītājs var pateikt sievietei, kurai ir jāiet mājās barot bērnu, ka viņa atpakaļ var arī nenākt,» stāsta Lauziniece, norādot, ka pašlaik arvien vairāk sieviešu tiek iesaistītas darbā. Tāpat plantāciju darbinieku grupu vadītājiem ir sanāksmes, kurās tiek pārrunātas dažādas problēmas komunikācijā. «Piemēram, viņi pārrunā, ko priekšniekam darīt gadījumos, kad padotais viņam neklausa - nerunāt un neizturēties pret darbinieku kā pret vergu. Tas viņiem joprojām ir aktuāli,» atceras Lauziniece.

Foto: James Robinson Photography

Aktīviste stāsta, ka apmācības un izglītošana nepieciešama ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, jo mēdz būt darbinieki, kuri joprojām neprot lasīt. «Darbiniekiem ir kursi - ne tikai par banāniem, bet arī citām prasmēm. Piemēram, ir gadījums, kad jāparaksta darba līgums. Priekšnieks saka darbiniekam, lai viņš to izlasa un paraksta. Un tad darbinieks ar lielām acīm skatās, jo izrādās, ka viņš neprot lasīt. Tad viņi iesaka aiznest mājās savam bērnam, kurš var izlasīt priekšā, lai līgumu varētu parakstīt,» skaidro Lauziniece.

Sieviete arī norāda, ka godīgās tirdzniecības plantācijās, atšķirībā no parastajām, tiek domāts par vidi, kurā strādā darbinieki, kā arī minimālāku dabas piesārņojumu, izmantojot mazāk ķimikāliju. «Parastajās plantācijas mēdz būt tā, ka lidmašīna lido pār un miglo lauku, kurā strādā cilvēks. Par viņu jau neviens neinteresējas. Un tad ir redzamas bildes, ka tur beigtas žurkas apkārt mētājas,» stāsta Lauziniece.

Foto: James Robinson Photography

Atbalstot plantācijas, kurām piešķirta godīgās tirdzniecības sertifikācija, ir iespējams atbalstīt godīgu uzņēmumu attieksmi pret darbiniekiem - to, ka viņu dzīves kvalitāte uzlabojas. Biedrībā «Zaļā brīvība» skaidro, ka pašlaik Ganas banāni gan Latvijā lielākoties nav nopērkami - tie šeit var nonākt tikai netīšām, ja tie iejūk piegādātāju kravā. Bieži vien tas ir tāpēc, ka tirgotājiem pie mums nav intereses par godīgās tirdzniecības zīmolu, kā arī nav pircēju pieprasījuma pēc tā. Savukārt Lauziniece Ganā uzzinājusi, ka pašlaik tur tieši sāk domāt tieši par Austrumeiropas tirgus apgūšanu. Pašlaik lielākā daļa viņu augļu nonāk Francijā un Lielbritānijā, kā arī citviet Eiropā. Liela daļa no ananāsu un banānu plantācijām Ganā ir sertificētas godīgās tirdzniecības plantācijas, savukārt visi no Ganas eksportētie banāni ir godīgās tirdzniecības sertificēti.

