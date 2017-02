Jauka akcija: japāņi ziedo savus vecos mobilos, lai no tiem gatavotu olimpiskās medaļas

Tokijā sarīkota akcija, kuras laikā iedzīvotāji var utilizācijai nodot savus vecos mobilos telefonus. Pie tam labam mērķim: telefonos atrodamo zeltu plānots izmantot olimpisko medaļu izgatavošanai, vēsta «Reuters».

Japānas Olimpiskā komiteja no ziedotajiem telefoniem cer iegūt pat astoņas tonnas dažādu metālu.

Nav noslēpums, ka telefonu iekšējās detaļas nereti tiek gatavotas no neliela daudzuma dārgmetālu. No astoņām tonnām metālu no ziedotajiem telefoniem Olimpiskā komiteja cer iegūt 40 kilogramus zelta, 2930 kilogramus sudraba un 2994 kilogramus bronzas.

Ar šo dārgmetālu daudzumu būs gana, lai pagatavotu 500 Olimpisko un Paralimpisko spēļu medaļu.

Olimpiskās spēles Tokijā notiks 2020. gadā.