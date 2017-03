Ar izzinoši aktīviem pasākumiem atzīmēs Līgatnes dabas taku 42.gadadienu

Šodien Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) rīko dažādus izzinoši aktīvus pasākumus, atzīmējot Līgatnes dabas taku 42.gadadienu, informēja DAP.

No plkst.13 līdz 15 ikviens interesents varēs doties pastaigā un vērot dzīvniekus gida vadībā. No plkst.13 līdz 16 ikviens apmeklētājs, neatkarīgi no vecuma, aicināts piedalīties orientēšanās uzdevumu spēlē, kuras laikā būs jāatrod atbildes uz āķīgiem jautājumiem, apciemojot dzīvniekus un interesantākos objektus dabas takās.

Līgatnes dabas taku teritorijā esošā dabas izglītības centra «Pauguri» interesentiem būs iespēja veidot savu apsveikumu Līgatnes dabas takām, fotografēties ar Līgatnes lūsi, spēlēt spēles un cienāties ar tēju.

«Stāsts par Līgatnes dabas takām sākās pavisam nejauši - kā vieta, kur ieaudzēt un pavairot staltbriežus, kas toreiz Latvijas teritorijā bija sastopami nelielā skaitā. Šogad aprit 42 gadi, kopš šeit uz dzīvi apmetās pirmie seši no Kurzemes mežiem atvestie staltbrieži. Nākamajā gadā uz Līgatni pārcēlās arī divas cilvēku pieradinātas mežacūkas. Tā kā iedzīvotāju interese par dzīvniekiem bija liela, pamazām tika iekārtotas pastaigu takas,» pastāstīja DAP Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange.

Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas izveidotas 1975.gada 8.martā mežainām gravām bagātā apvidū, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar Latvijā dzīvojošo savvaļas dzīvnieku sugām, dabas daudzveidību un dabas aizsardzības nepieciešamību. Līgatnes dabas takas ik gadu to apmeklē vidēji 45-50 000 cilvēku. Pašlaik takās sastopamas dažādas savvaļas dzīvnieku sugas - aļņi, lapsas, lāči, stirnas, jenotsuņi, lūši, mežacūkas, vāveres un citi zīdītājdzīvnieki, kā arī putni - ūpji un pūces.