Nebijis pasākums. Piedalies 1. aprīļa peldē jūrā

1. aprīli visi interesenti tiek aicināti ierasties Lilastes pludmalē un piedalīties līdz šim nebijušā pasākumā «SWIM’s 2017», kurā ikviens varēs izaicināt sevi un nodoties uzmundrinošai pavasara peldei jūrā.

Ideja par šo pasākumu ir radusies nelielai draugu kompānijai, kuri jau par tradīciju iedibinājuši šādu pavasara peldi, tā simboliski atmodinot organismu no ziemas miega. Pasākuma mērķis ir pavisam pozitīvs un nesavtīgs – piecelt cilvēkus no dīvāna un likt iziet ārpus komforta zonas, ļaujot sajust, cik daudz enerģijas no tā ieplūst ne tikai ķermenī, bet arī prātā.

«Šis būs aizraujošs piedzīvojums, kurš daudziem ļaus pamēģināt ko jaunu, un, iespējams, vēlāk pievērsties šim organisma norūdīšanas veidam regulāri. Turklāt 1. aprīlis jau ir pavasaris, un to gluži vairs nevar dēvēt par īstu ziemas peldi, tāpēc šis ir labs laiks, kad to izmēģināt tiem, kuri nekad iepriekš to nav darījuši. Esiet drosmīgi un padariet šā gada 1. aprīli prātā paliekošu,» rosina pasākuma idejas mūza un aukstummīle Vizbulīte Znudova.

Pirms peldes visus aktīvistus iedrošinās «Rūdīšanās skolas» vadītājs un treneris Māris Žunda, kurš nonācis pie atziņas, ka, gadiem ejot, cilvēki ir izveidojuši daudz citādāku attieksmi pret dabu un dabas likumiem, kā rezultātā ir aizmirsuši par savu iekšējo pasauli un tās spēku, aizmirsuši par ķermeņa dabīgo spēju izdzīvot grūtos apstākļos. Cilvēki visur meklē komfortu, bet neliek ķermenim pašam pielāgoties apstākļiem un dara visu tā vietā, iejaucoties ar dažāda veida ārējiem apstākļiem.

Peldētājus iesildīs sporta kluba «Veselības fabrika» trenere, bet pēc peldes būs iespēja sasildīties ar siltu tēju no «Apsara Zen». Dalībniekus gaida arī daudzi citi patīkami pārsteigumi no pasākuma atbalstītājiem «Möller's Latvija», «LATSWIMSHOP», «Hanzas Maiznīca» u.c.

Pasākuma īpašā viešņa - 74 gadus jaunā, aktīvā un dzīvespriecīgā ziemas peldētāja - entuziaste Līga Saulīte, kura peldas jau 22. ziemu.

Visi dalībnieki tiek aicināti piedalīties arī netradicionālo peldkostīmu konkursā, kur paši radošākie tiks pie balvām no pasākuma atbalstītājiem.

Pasākuma norises laiks - 1. aprīlis no plkst. 12 līdz plkst. 14.

Norises vieta - Lilastes pludmale, pretī Ziemeļu ielai.

Kontaktinformācija - swims1aprilis@gmail.com; tel. 29797738