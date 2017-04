Laika apstākļu dēļ talkošanu uz nākamo nedēļu pārceļ Ciblā un Cēsīs; citur talcinieku aktivitāte liela

Nepiemērotu laika apstākļu dēļ talkošana uz nākamo nedēļu pārcelta Ciblā un Cēsīs, pastāstīja Lielās talkas mediju koordinatore Madara Laicāne. Viņa norādīja, ka šajās pašvaldībās talkošana notiks nākamajā nedēļas nogalē, jo šodien tam neesot piemēroti laika apstākļi.

Tikmēr citur Latvijā talkošana norit aktīvi. Kā ierasts, visaktīvāk tas notiek Latgalē un Vidzemē. Salīdzinot ar pagājušajiem gadiem, pieaugusi arī aktivitāte Kurzemē.

Aktīvākie novadi, kas ziņo par paveikto, ir Olaine, Ādaži, Rēzekne.

Laicāne pastāstīja, ka iedzīvotāji talkas organizatoriem ziņo par jau aizpildītiem atkritumu maisiem, lūdzot piegādāt jaunus papildu maisus.

Daudzviet jau savākti simtiem maisu ar atkritumiem, iestādīti simtiem koku un apkoptas visdažādākās publiskās vietas, uzsvēra Laicāne.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis talkošanas aktivitātes šorīt sāka Kokmuižas parkā Kocēnos, talkojot kopā ar kolēģiem un bērnu aprūpes centra «Ozoli» bērniem. Tikmēr Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) mikroblogošanas vietnē «Twitter» publicējis fotogrāfiju, kurā viņš redzams, ar uzgriežņu atslēgu skrūvējam soliņu Valmieras estrādē.

Daudzviet notiek koku stādīšana. Piemēram, Čiekurkalnā tiek stādīti ceriņi, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un tās padotības iestāžu darbinieki Lielās talkas laikā stāda ozolus Gaujas nacionālajā parkā - Siguldā pie Gūtmaņalas. Jauno ozolu audze būšot simboliska dāvana Latvijas 100 gadu jubilejai.

Talkot sākuši arī diasporas latvieši - pirmie par darbu sākšanu ziņoja Daugavas Vanagu Vācijā pārstāvji no Dienvidvācijas pilsētas Freiburgas, kur jau 60 gadus atrodas latviešu kultūras centrs «Bērzaine».

Talkā devusies arī jaunākā paaudze, piemēram, Cūkmens Lielās talkas dienā talko kopā ar Jelgavas 2.pamatskolas skolēniem un Jaunsvirlaukas vietējiem iedzīvotājiem Zemgalē, Jelgavas apkārtnē.

Ādažu pusē aktīvi mežus tīra būvkompānija «Arčers», kopā ar Nacionālo Bruņoto spēku karavīriem sakopjot teritoriju pie Gaujas aizsargdambja Ādažos un turpat esošā Katlapu ceļa apkaimi.

No visām oficiāli pieteiktajām talkas vietām ir tādas, kurās līdzās atkritumu vākšanai notiek labiekārtošanas darbi, bet ap 150 talkās notiek tikai labiekārtošanas darbi bez atkritumu vākšanas.

Kā ziņots, šodien no plkst.9 līdz 15 visā Latvijā norisinās tradicionālā Lielā talka, kuras laikā ikviens var palīdzēt sakopt kādu no oficiāli reģistrētajām talkošanas vietām vai arī darīt to paša izvēlētā vietā.

Lielās talkas laikā visā Latvijā plānots sakopt ceļa malas, mežus, dažādu vēsturisku vietu apkārtni un citas teritorijas. Visā valstī kopumā pieteiktas aptuveni 1765 oficiālās talkošanas vietas, kurās pieejami bezmaksas atkritumu maisi.

Pasākuma organizatori atgādina, ka Lielās talkas atkritumu maisi šogad ir baltā krāsā un talcinieki tos bez maksas var saņemt tikai un vienīgi sestdien ikvienā «www.talkas.lv» reģistrētajā talkas norises vietā visā Latvijā. Atkritumu vākšana notiek tikai šajos maisos.

Lielās talkas mērķis ir panākt, lai Latvija 2018.gadā būtu zaļākā valsts pasaulē. Šī tradīcija sākās 2008.gada 13.septembrī ar talku, kas bija iedzīvotāju dāvana Latvijai tās 90.dzimšanas dienā.

Pagājušajā gadā tika atkārtots 2011.gada dalībnieku aktivitātes rekords - talkā piedalījās ap 190 000 cilvēku. Turklāt talcinieki rosijās ne tikai 1750 apstiprinātajās talkas vietās, bet arī citur.

