Norvēģu miljardieris sponsorē pasaulē lielākās atkritumu pārstrādes jahtas būvniecību

Norvēģu miljardieris Kjells Inge Rokke savu bagātību ieguva ar jūras dziļurbumiem, taču sāka karjeru kā zvejnieks. Nu viņš vēlas sniegt savu artavu jūras pētniecībā, sponsorējot īpašas jahtas būvniecību, kas paredzēta plastmasas atkritumu savākšanai un pārstrādei. Plānots, ka jahta spēs savākt un pārstrādāt piecas tonnas plastmasas dienā.

Rokke, kura bagātība ir aptuveni 2,6 miljardi dolāru, sponsorēs jūras ekspedīciju jahtas būvniecību. Zinātnieki un jūras pētnieki tiks aicināti uz tās klāja pētīt un meklēt risinājumus tādām problēmām kā klimata pārmaiņas, pārzveja, plastmasas piesārņojums un dabas resursu ieguve, raksta «Inhabitat».

Uz jahtas klāja zinātniekiem būs iespēja strādāt laboratorijā, izmantot jūras un gaisa dronus, auditoriju, helikoptera nolaišanās laukumu un zemūdens transportlīdzekli. Uz milzīgās jahtas klāja vienlaikus varēs ceļot 60 zinātnieki un 40 apkalpes locekļi. Tā būs lielākā jahta pasaulē, pārspējot pat Abū Dabī karaliskajai ģimenei piederošo.

Rokke medijiem atklāj, ka vēlas atdot atpakaļ sabiedrībai artavu no savas peļņas. «Ūdens sedz 70% no Zemes virsas, un liela daļa no tā nav izpētīta,» saka miljardieris.

Jahtas būvniecība notiks sadarbībā ar Pasaules Dabas fonda Norvēģijas pārstāvniecību. Tās ģenerālsekretāre Nīna Jensena atklāj, ka fondam varētu būt atšķirīgs viedoklis par naftas ieguvi, taču šis projekts palīdzēs kopīgiem spēkiem veikt lielas pārmaiņas cīņā ar dabas problēmām.

Jahtas būvniecību plānots pabeigt 2020. gadā.

