TVNET «roka uz pulsa»: Tumsas aizsegā «klusos slepkavas» medījot

10. oktobra rītā piecu vīru komanda Murjāņos vienojas ar kājām izstaigāt Lojas upes posmu no Katrīndzirnavām līdz tās ietekai Gaujā. Pelēkās rudens debesis ar slīpo lietu, salijušo mežu, caur kuru vijas Loja, un knapiem 8 grādiem virs nulles nav tie patīkamākie laika apstākļi šādai pastaigai. Es esmu piebiedrojies Valsts vides dienesta inspektoriem regulārajā pastiprinātās kontroles reidā pa Latvijas upēm un ezeriem. No 1. oktobra līdz 15. novembrim jūras piekrastē un virknē iekšzemes ūdeņu ir aizliegts iegūt lašus un taimiņus. Zivis pašreiz no jūras dodas nārstot uz upēm, bet to ceļu apdraud maluzvejnieki.