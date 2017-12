Trešās adventes ceļvedis: nakts Zoodārzā un dizaina tirdziņi

Sestdiena, 16. decembris

No plkst. 11.00 Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā notiek Ziemassvētku tirdziņš. Kaņepes Kultūras centrā risināsies «Diz.aina tirgus», kurā piedalīsies ap 60 Baltijas dizaineru. Tie, kuri vēl nav paspējuši iegādāties svētku dāvanas, to var izdarīt arī Kalnciema kvartālā, kurā risināsies Ziemassvētku tirgus.

No 16. decembra līdz 28. janvārim Rīgas Zooloģiskajā dārzā norisinās «Ziemas naktis Zoodārzā», kad apmeklētājiem ir iespēja vērot dzīvniekus arī vakara stundās.

16. decembrī no pulksten 10:00 plānota talka pie Carnikavas baznīcas Siguļos, lai novāktu baznīcas ugunsgrēkā radušos izdedžus un gružus, kā arī sakoptu baznīcas apkārtni, - talkotājus aicina ņemt līdzi cimdus, grābekļus, lāpstas, ķerras, zāģus un ģērbties apģērbā, ko nav žēl nosmērēt, jo jānovāc sadeguši materiāli. Talkas organizatori spēkam paredzējuši vārīt uz ugunskura zupu lielā katlā.

Svētdiena, 17. decembris

Plkst. 14.00 - Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs aicina uz Senioru dienas programmu «Pulksteņi, gadsimti un Rīgas Lielais Kristaps». Senioru dienas programmā - ekskursijā izstādē «Laika mūzika. Pulksteņi no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma. 17.-20. gs.» un turpinājumā, pulksten 15.00 - ekskursija «Rīgas Lielais Kristaps un viduslaiku Rīga - fakti un leģendas». Un vēl - muzeja Kolonnu zālē smaržos un greznosies svētku egle, dāvājot gaismas gaidīšanas svētku prieku.

Plkst. 16.00 Rīgas Sv. Pētera baznīcā notiks trešās adventes koncerts «Pāri tuksnesim uz Ziemassvētku zvaigzni». Gaidot Ziemassvētkus, dziedātāja Evita Zālīte kopā ar Latvijā pazīstamiem mūziķiem - Laimi Rācenāju (vokāls, čaranga), Ilzi Grunti (ģitāra, ķeltu arfa), Ievu Nīmani (oboja, blokflauta, dūdas), Aināru Paukšēnu (čells) un Miku Bāliņu (sitaminstrumenti) ir sagatavojuši krāsainu un smalku dziesmu programmu. Šajā koncertā tiks atskaņotas Ziemassvētku dziesmas no visas pasaules - no saulainās Portugāles līdz Norvēģijas sniegotajiem kalniem, no Meksikas krāšņajiem Ziemassvētku gājieniem līdz klusām šūpuļdziesmām Itālijas mazajos ciematos, piestājot arī Grieķijā. Starp skaņdarbiem mūziķi pastāstīs nelielus stāstus par konkrētā reģiona Ziemassvētku zvaigznes nozīmi un tradīcijām, kas saistītas ar to. Stundu garā koncertā mūziķi parādīs Kristus piedzimšanas svētku mūzikas burvību un dažādību, izpildot gan latviešu komponistu, gan dažādu valstu un tautu Ziemassvētku skaņdarbus.