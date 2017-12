Ko darīt gada pēdējā nedēļas nogalē? Ceļvedis lieliskai atpūtai!

SESTDIENA, 30. DECEMBRIS

Vecgada tirgus Kalnciema kvartālā

Plkst. 10.00-13.00 notiks sapņu ķērāju darbnīca Elīnas Caunes vadībā, kur bērni kopā ar vecākiem varēs parūpēties par labu miegu jaunajā gadā. Pēc senām Ziemeļamerikas indiāņu tradīcijām sapņu ķērājs ir rāmītis, kuru pakar virs gultas galvgaļa, lai labie sapņi rāmīša tīklā tiktu notverti un paturēti, bet sliktie caur tīkla caurumu aizvadīti projām.

Vieta: Kalnciema iela, Kalnciema iela 35, Rīga

Vairāk informācijas: Vecgada tirgus Kalnciema kvartālā

Rīgas ziemas kausa 2.posms

Rīgas ziemas kausa 2.posms notiks jaungada priekšvakarā! Nāc un piedalies Rīgas ziemas kausā Biķerniekos! Tev vajag tikai auto un ķiveri.

Vieta: Biķernieku trase, S. Eizenšteina iela 16, Rīga

Vairāk informācijas: Rīgas ziemas kausa 2.posms

Pārgājiens «Suži - Kalngale»

Dosimies pārgājienā tuvajā Pierīgā, pa ceļam apskatot vismaz 6 ezerus, dažādus mežu augšanas tipus. Galvenā iešana būs pa grantētiem vai meža ceļiem, piedzīvojuma garam iesim arī pa aizaugušām stigām, mežu taciņām vai slapjiem mežiem, iespējams, nāksies arī pārvarēt kādu meliorācijas grāvi. Pievienojies un izkustēsimies dabā kopā vēl pirms jaunā gada iestāšanās. Cerams, pārgājiens visiem rosinās domas / idejas par jaunā gada apņemšanos biežāk doties fiziskās aktivitātēs dabā un iepazīt arvien jaunas vietas un cilvēkus.

Vairāk informācijas: Pārgājiens "Suži - Kalngale"

Jaunā gada masku karnevāls uz ūdens

Brauciena maršruts sāksies Vakarbuļļos, un pa Buļļupi dosimies līdz Lielupes Baltajai kāpai. Pie Lielupes Baltās kāpas izkāpsim krastā un uzkāpsim tajā, jo tur paveras brīnumains skats uz jūru un Jūrmalu.Tālāk pa Lielupi dosimies līdz Lielupes ietekai jūrā, kur arī izkāpsim krastā un iedzersim siltu tēju. Pēc tam jau pa Lielupi un Buļļupi atgriezīsimies bāzes vietā.

Vairāk informācijas: Jaunā gada masku karnevāls uz ūdens

Ziemas Magnēta 22. kārta - Mežaparks

Starts Ziemas Magnētā no 11.30 lidz 14.30. Finišu slēdz 16.00. Bezmaksas Magnēta skoliņa bērniem plkst. 13.00.

Vairāk informācijas: Ziemas Magnēta 22. kārta

Galda tenisa turnīrs

«Owl Gym» rīko atkārtotu galda tenisa turnīru. Iepriekšējo reizi visiem gāja lieliski. Tāpēc izaicini draugus un nāc šoreiz arī tu! 30.decembrī plkst 13:00 mēs sākam!

Vieta: «Owl Gym Riga», Ūnijas iela 82, Rīga

Vairāk informācijas: Galda tenisa turnīrs

Zīmējumu izrāde «Skaistākā lieta pasaulē»

Zīmējumu teātra «Skaistākā lieta pasaulē» ir izrāde visa ģimenei Ziemassvētku laikā, miera, pārdomu un cerību laikā, kad viss top gaišs un līksms. Aizraujoša izrāde ar lielo un mazo skatītāju iesaistīšanu dzejolī, dziesmā un kustībā! Izrāde ir veidota Zīmējumu teātrim raksturīgajā formā – ar zīmēšanu izrādes laikā.

Izrādes beigās skatītājiem tiek piedāvāts pabeigt uz skatuves tapušo zīmējumu.

Vieta: Kaņepes Kultūras centrs, Skolas iela 15, Rīga

Vairāk informācijas: Zīmējumu izrāde "Skaistākā vieta pasaulē"

Jolanta Gulbe Pashkevich — Christmas Time

«The best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear....» Šī būs mājīga, skaista un skanīga koncertprogramma ar Ziemassvētku dziesmām džeza aranžijās, un mīļie klausītāji — jums par prieku šis ir papildkoncerts!

Vieta: Pashkevich Jazz Club, Palasta iela 10, Rīga

Vairāk informācijas: Jolanta Gulbe Pashkevich — Christmas Time

SVĒTDIENA, 31. DECEMBRIS

Daivings - Kopēja ieniršana Vecā gada vakarā

Jau desmito gadu pēc kārtas gada pēdējā dienā paredzēta kopīga ieniršana Vecā gadā vakarā.

Vieta: Daivings ūdenslīdēju centrs, Matrožu 12, Rīga

Vairāk informācijas: Kopēja ieniršana vecā gada vakarā

Tipiskais Vecgada skrējiens 2017

Ir ideja 31. decembrī paskriet kopā pa Uzvaras, Arkādijas parku un apkārt Mārupes dīķim. Satiekamies 11:00 pie slīdu nomas punkta un skrienam.

Vieta: Uzvaras parks, Rīga

Vairāk informācijas: Tipiskais vecgada skrējiens 2017

Frank Sinatra 100 / Daumants Kalniņš/ Jelgavas bigbends

Programmā dziesmas no leģendārā dziedātāja Frenka Sinatras repertuāra izpilda Daumants Kalniņš un Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā.

Vieta: Mūzikas nams Daile, Krišjāņa Barona iela 31, Rīga

Vairāk informācijas: Frank Sinatra 100 /Daumants Kalniņš/ Jelgavas bigbends

Vinila svētdiena

Katra mēneša pēdējā svētdienā klubā «Depo» norisinās vinila svētdienas.

Vieta: DEPO, Vaļņu ielā 32, Riga, Latvia

Vairāk informācijas: Vinila svētdiena

Jaunā gada sagaidīšana Āgenskalna Ezītī

Vieta: Āgenskalna Ezītis miglā, Mārupes iela 2, Rīga

Āgenskalna Ezītis Tevi gaidīs viesos, lai saskandinātu par burvīgu nākamo gadu!

Vairāk informācijas: Jaunā gada sagaidīšana Āgenskalna Ezītī

Jaungada balle cauri gadsimtiem

Šogad Jaunā gada sagaidīšana - cauri gadsimtiem! Apmeklētāji aicināti ierasties kādas vēsturiskas personas izskatā, tērpā.

Vieta: Cafe Film Noir, Elizabetes iela 61, Rīga

Vairāk informācijas: Jaungada balle cauri gadsimtiem