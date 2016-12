Meraija svētku klipā mazliet pārspīlē ar seksīgumu

Kopā ar klipu Meraija palaidusi arī jaunu mājas lapu, kurā dalās ar lietām, kas viņai mīļas un tuvas.

Savukārt vietnē «Twitter» viņa ļāvusi mums ielūkoties savā virtuvē, kur kopā ar 5 gadus veco dēlu gatavojas svētkiem.

Merry Christmas everybody! I'm making my favorite sauce and I hope you're enjoying the Yuletide cheer! 🎄🎁🎅🏼 pic.twitter.com/JqVUUetRYc— Mariah Carey (@MariahCarey) December 22, 2016