Adventes vainaga tendences: stikls, skali, balts, putnu tēls, senču zīmes, mežģīnes u.c.

Devāmies uz ziedu un floristikas salonu «Aina», kur iepazināmies ar šā gada adventes vainagu aktualitātēm:

Stikla bumbiņas un spogulis

Interesanta tendence - adventes vainagu modē ir ienācis stikls: stikla pērlītes, bumbiņas, čiekuriņi, figūriņas. Kas kā sīka nianse padara vainaga kopskatu smalku un izsmalcinātu. Tāpat vainagos varam redzēt arī spēlēšanos ar atspulgu spogulī, kas arī kopskatu padara noslēpumaināku un elegantu.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Senču zīmes, skaliņi, rakstīti vārdi, rindas kompozīcija

Adventes vainaga nianse, kas ir visai neierasta, bet sirsnīga - adventes vainagu saistīt ar senlatviešu zīmēm. Piemēram, vainagu ceļot goda vietā uz koka dēlīša, kas izrakstīts ar latvju zīmēm.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Tāpat koks tiek izmantots arī kā pats vainaga pamats - egļu skuju vai salmu vietā tiek izmantoti koka zari un skaliņi.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Bet, ja vainagu vēlamies vēl vairāk personificēt, kompozīcijā iesaistām kādu konkrētu vārdu: laime, prieks, mīlestība vai ko tml.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Tendence, kas saistāma ar sveču izvietojumu - tās kārtot vienā rindā, citu aiz citas!

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Tomēr arī klasika ar kanēļa un skuju smaržu dominē

Lai arī floristikas salonos pārdošanas klāstā redzami vainagi dažādās košās krāsās un toņos, pārdevēja izceļ vienu vispieprasītāko krāsu. «Jūtam, ka cilvēki alkst balto krāsu visvairāk. Baltais vienmēr būs tas, kas derēs vairākumam,» stāsta ziedu salona «Aina» pārdevēja. Tāpat balti eņģeļi, baltas mežģīnes, ar balto krāsu nopūsti zariņi un čiekuri ir klasika, kas nekad nenovecos. Tāpat no pamata materiāliem tomēr vairums pircēju izvēlas egles skujas, no kurām darināt vainagu, un to papildina ar kaltētām apelsīna miziņām, valriekstiem vai kanēļa standziņām.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Alternatīva vidēm, kur uguns liesma ir aizliegta

Bieži darbavietās, medicīnas iestādē vai citās publiskās telpās aizliegts ir dedzināt sveces, tomēr, kā zinām, Adventes vainags bez tām nav Ziemassvētku gaidīšanas vainags. Floristi piedāvā alternatīvas! «Šādos gadījumos piedāvājam led lampiņas, kas imitē liesmiņu, vai sveču gaismu aizstāt ar lampiņu virtenēm. Vienmēr var ko izdomāt, kā it kā defektu pārvērst par efektu,» stāsta salona «Aina» floriste.

Vainagi bērnu priekam!

Šā brīža tendence ir arī Adventes vainagus specializēt bērniem - padarīt tos mīlīgākus ar dažādām figūriņām. «Nereti mammas pasūta mums vainagu, bet ar noteikumu, ka tur sēdēs iekšā kāds mīļš rūķītis. Vai arī otra modes lieta šogad ir dažādi putniņi un pūkainas eglīšmantiņas,» stāsta floriste. Tāpat vainagos varam redzēt briedīšus, leduslāčus, sniegavīrus, ragutiņas, cimdiņus u.c. sīkumiņus, kas iepriecina bērnus.