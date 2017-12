Ķer aiz astes: TOP vietas, kur ieteicams sagaidīt Jauno gadu

«Šis patiešām ir pēdējais brīdis, lai paspētu savā īpašumā iegūt nedārgas aviobiļetes,» uzsver Plešs. «Populārākie maršruti no Latvijas šajā periodā ir Vācija, Čehija, Austrija, bet no tālākām zemēm Maroka, Taizeme, Ēģipte.»

Ko viņš iesaka tiem, kas «aizgulējušies» un cer vēl vecajā gadā kaut kur aizlidot? Izdevīgākās aviokompānijas no Rīgas Ziemassvētkos vai Jaunajā gadā ir «Ryanair», «airBaltic», «Wizzair», «Norwegian Airlines». Šīs kompānijas zemas cenas piedāvā regulāri. Uz tālākiem galamērķiem iespējams aizlidot arī ar «Ukraine International», «Finnair», «KLM», «Turkish Airlines», «Aeroflot» u.c. aviokompānijām.

Lai nepalaistu garām izdevīgus ceļojuma piedāvājumus, noteikti ir vērts parakstīties e-pastu jaunumu saņemšanai. «Kad runa ir par lidojumiem, tad der izmantot kādu no norādītajām mājaslapām. Tāpat ieteicams sekot šīm lapām arī sociālajos tīklos vai arī pierakstīties jaunumu saņemšanai e-pastā. Tā būsi informēts viens no pirmajiem, ja parādās kāds vilinoši lēts piedāvājums,» iesaka Plešs.

TravelFree.info (ceļojumu blogs, kurā apkopoti lēti lidojumi gan no Baltijas, gan no Eiropas)

Celakaja.lv (ceļojumu forums, kurā iespējams gan palasīt padomus, gan arī atrast izdevīgus ceļojumu piedāvājumus)

Pēdējā brīža ceļojumu Facebook grupa (vairāk nekā 58 000 biedru, kuri gan liek izdevīgus piedāvājumus, gan arī tos meklē)

Ja ir interese un laiks pašam meklēt kādu konkrētu lidojuma galamērķi, tad noteikti ieteicams apmeklēt šādas mājas lapas, kurās ir iespējams atrast arī izdevīgus lidojumus ar pārsēšanos:

Azair.eu

Skyscanner.net

Kayak.com

Momondo.com

«Noteikti ir vērts sazināties arī ar tūrisma aģentūrām un tūroperatoriem, jo iespējams ir kāds pēdējā brīža ceļojums, kurš vēl nav izpirkts un ir pieejams. Šis ir ļoti karsts laiks aviokompānijām un viesnīcām, tāpēc cenas uz šo periodu var būt pat ļoti augstas,» saka Plešs.

1. Dodies uz vienu no lielākajām Eiropa metropolēm – Briseli. Šī pilsēta ir mūžam dzīva, un par svētku atmosfēru šajā pilsētā būtu grēks sūdzēties. Tiešie lidojumi ar «Ryanair» no Rīgas ir sākot no 67 EUR abos virzienos.

2. Apmeklē vienu no pasaules nozīmīgākajiem politikas, finanšu, tirdzniecības un kultūras centriem - Londonu. Aizdodies pie draugiem, paziņām vai vienkārši izbaudi angļu šarmu. Tiešie lidojumi ar «WizzAir» no Rīgas no 63 EUR abos virzienos.

3. Pavadi Ziemassvētkus kruīzā uz Stokholmu, lieliska atpūta un izklaide uz kuģa ikvienam. Dejas dzīvās mūzikas pavadījumā un krāšņas vakara šova izrādes. Kajītes cena 4 personām no 99 EUR.

4. Divvientulība Norvēģijas fjordos. Izklausās pārāk labi, lai būtu īstenība? «WizzAir» piedāvā tiešos lidojumus no Rīgas uz Bergenu, kur iespējams sajust kalnu, fjordu varenību un nosvinēt Jauno gadu vienā no dārgākajām valstīm pasaulē. Lidojumi no 66 EUR turp-atpakaļ.

Blogs TravelFree

Daži citi varianti Jaunā gada sagaidīšanai ārpus Latvijas

Vietne «European Best Destinations» apkopojusi top pilsētas, kurās būtu vērts sagaidīt Jauno gadu.

Prāga

Kāpēc? Prāga tiek uzskatīta par visskaistāko pilsētu pasaulē jau kopš seniem laikiem. «Zeltītā», «Pasaules kronis», «Simts smaiļu pilsēta» ir tikai daži no apzīmējumiem, kas veltīti šai maģiskajai pilsētai, kas atrodas tieši Eiropas sirdī.

Jaunais gads Prāgā tradicionāli tiek sagaidīts ar salūtu «Letna Parks» parkā un ir labi redzams no pilsētas centra tiltiem.

Gdaņska

Kāpēc? Jo nav otras tādas pilsētas kā Gdaņska. Unikāla atrašanās vieta un tūkstošiem gadu sena vēsture veidojusi ekspresīvo Gdaņskas raksturu. Tai esot sava, no citām pilsētām ārkārtīgi atšķirīga aura.

Jauno gadu šeit varētu būt sagaidīt īpaši oriģināli, jo pilsēta atrodas pie jūras un dažādi pasākumi notiek visapkārt.

Reikjavīka

Kāpēc? Jo Jaunā gada sagaidīšana šajā pilsētā noteikti būs neaizmirstama un neordināra pieredze, sevišķi tāpēc, ka šeit plānota arī svētku uguņošana, kuru parasti apmeklē ļoti liels skaits cilvēku. Pēc salūta svinības var turpināt kādā no krodziņiem vai klubiem.

Amsterdama

Kāpēc? Amsterdama tiek uzskatīta par ballīšu pilsētu, un Jaunais gads pavisam noteikti ir laiks, kad par šo vārdu patiesumu pārliecināties un izbaudīt visā krāšņumā. Pilsētas ielās notiek dažādas ballītes un pasākumi. Aplūkošanas vērts noteikti būs arī tradicionālais svētku salūts, vēsta interneta vietne «escapehere.com».