Foto: Dažas no spilgtākajām personībām, ko pasaule zaudēja 2016. gadā

Aizvērt

Personības, ko pasaule zaudēja 2016. gadā

Rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts, holokaustā izdzīvojušais. Elī Vīzels, 87 gadus vecs Glens Frejs no rokgrupas "The Eagles", miris 67 gadu vecumā Bijušais Toronto mērs, politiķis Robs Fords. Miris 46 gadu vecumā Boksa čempions un aktīvists Muhamads Alī. Miris 74 gadu vecumā Aktieris Alans Rikmens; miris 69 gadu vecumā Dziedātājas Selīnas Dionas vīrs un bijušais menedžeris Renē Angelils; miris 73 gadu vecumā Moriss Vaits, grupas 'Earth, Wind and Fire" vokālists; miris 74 gadu vecumā Bijusī ASV pirmā lēdija un aktrise Nensija Reigana; mira 94 gadu vecumā Producents Džordžs Mārtins, kurš pazīstmas arī kā "piektais bītls" (grupa The Beatles); mira 90 gadu vecumā Komiķis Gerijs Šendlings; miris 66 gadu vecumā Aktrise Petija Dūka. Lielu daļu savas dzīves veltījusi, cīnoties par tiesībām cilvēkiem ar garīgām saslimšanām; mirusi 69 gadu vecumā Kantrī mākslinieks Merls Hegards; miris 79 gadu vecumā Aktieris Antons Jelčins; miris 27 gadu vecumā Modes fotogrāfs Bils Kaningems, miris 87 gadu vecumā Irākiešu izcelsmes britu arhitekte Zaha Hadida; mirusi 65 gadu vecumā Režisors Gerijs Māršals; TV seriāla "Happy Days" radiātājs, režisējis tādas filmas kā "Skaistā sieviete" (Pretty Woman) un "Princese līgava" (The Princess Bride); mira 81 gada vecumā Aktieris Kenijs Beikers. Pazīstams ar savu lomu "Zvaigžņu karu" (Star Wars) filmā kā robotiņš R2-D2; Mira 81 gada vecumā Aktieris Džīns Vailders; miris 83 gadu vecumā Lugu autors Edvards Albī; miris 88 gadu vecumā Slavenais golfa spēlētājs Arnolds Palmers, mira 87 gadu vecumā Bijušais Izraēlas prezidents un premjerministrs Šimons Peress; miris 93 gadu vecumā Dziesmu autors Leonards Koens; mira 82 gadu vecumā Aktrise Florence Hendersone, pazīstama no filmas "The Brady Bunch", mirus 82 gadu vecumā Mūziķis Deivids Bovijs; mira 69 gadu vecumā Kubas revolucionārs un ilggadējais līderis Fidels Kastro, miris 90 gadu vecumā Rakstniece Harpera Lī, slavenās grāmatas "Kas nogalina lakstīgalu" autore; mirusi 89 gadu vecumā Aktrise Dorisa Robertsa, vislabāk pazīstama ar savu lomu seriālā "Visi mīl Reimondu"; mirusi 90 gadu vecumā Mūziķis Prinss, mira 57 gadu vecumā Aktrise Ža Ža Gabora; mirusi 99 gadu vecumā Džordžs Maikls