Austrālijas pilsētā novērsti sprādzieni Ziemassvētkos

Austrālijas pilsētas Melburnas centrā ir novērsti sprādzieni, kurus bija plānots sarīkot Pirmajos Ziemassvētkos, piektdien paziņoja policija.

Terorakta plāns tika izjaukts policijas reidos šajā pilsētā, kuru gaitā aizturēti septiņi cilvēki.

Viktorijas štata policijas galvenais komisārs Greiems Eštons sacīja, ka aizturētie plānojuši uzbrukumus ievērojamām Melburnas vietām, tostarp dzelzceļa stacijai, Federācijas laukumam un Svētā Pāvila katedrālei.

Policija paziņoja, ka terorakta plāns bija džihādistu grupējuma «Islāma valsts» inspirēts un tajā tiktu izmantotas sprāgstvielas.

«Pēdējās divās nedēļās .. mums bija jāveic kriminālizmeklēšana saistībā ar, kā mēs uzskatām, terorakta plāna veidošanu,» preses konferencē sacīja Eštons.

No septiņiem piektdienas rītā aizturētajiem pieci tika paturēti apcietinājumā. Četri no viņiem ir dzimuši Austrālijā, bet ar libāniešu izcelsmi, bet piektais ir Ēģiptē dzimis Austrālijas pilsonis. Visi pieci ir vecumā no 20 līdz 30 gadiem.