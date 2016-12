Kačiņskis: EK izmeklēšana ir «pilnīga komēdija»

Polijas valdošās partijas «Likums un taisnīgums» (PiS) līderis Jaroslavs Kačiņskis nodēvējis Eiropas Komisijas (EK) izmeklēšanu par demokrātijas stāvokli Polijā par «pilnīgu komēdiju».

Kačiņskis, kurš tiek uzskatīts par vienu no Polijas ietekmīgākajiem politiķiem, intervijā aģentūrai «Reuters» noliedza, ka Konstitucionālā tribunāla reformas un ierobežojumi medijiem apdraudētu demokrātiju.

EK janvārī sāka izmeklēšanu, lai pārbaudītu, vai Polijas jaunie likumi nav pretrunā ar ES tiesību normām.

EK trešdien sniedza Varšavai jaunas rekomendācijas likuma varas nostiprināšanai un deva divus mēnešus laika, lai uz tām reaģētu.

Teorētiski, ja Polija ignorēs EK ieteikumus, tai var tikt atņemtas ES balsošanas tiesības, bet šādam solim būtu nepieciešams visu bloka dalībvalstu atbalsts. Ungārija jau paziņojusi, ka to neatbalstītu.

«Tā ir pilnīga komēdija, jo Polijā nenotiek nekas, kas būtu pretrunā likuma varai,» paziņoja Kačiņskis.

Polijā pēdējās dienās notiek protesti pret valdību, kurus izraisīja valdošās partijas iecere ierobežot žurnālistu piekļuvi parlamenta ēkai.

Kritiķi to uztvēra kā uzbrukumu preses brīvībai, bet PiS, kas tagad no šīs ieceres atteikusies, to kategoriski noliedza.

Politiskā krīze pastiprinājās 16.decembrī, kad opozīcijas deputāti nobloķēja Seima darbu valsts budžeta pieņemšanas laikā, jo viens no partijas «Pilsoniskā platforma» (PO) deputātiem tika izslēgts no debatēm pēc tam, kad izteicās par plānotajiem ierobežojumiem žurnālistiem. Opozīcijas politiķi sadrūzmējās ap spīkera tribīni, bloķējot Seima darbu valsts budžeta pieņemšanā.

Valdošās partijas biedri tad balsojumu sarīkoja citā telpā, kas atbilstoši opozīcijas traktējumam neesot bijis likumīgs. Opozīcijas partijas vēlas panākt atkārtotu balsojumu.

Likumdevēji, kas izjauca balsojumu, vēl arvien nav atstājuši plenārsēžu zāli, kur plāno palikt līdz 11.janvārim, kad parlamentam paredzēts sanākt pēc svētku pārtraukuma.

Kačiņskis uzskata, ka nekādus noteikumus nav pārkāpis, aicinot sarīkot balsojumu citā telpā, un apgalvoja, ka jebkuram deputātam bijusi iespēja nobalsot.

Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka 47% aptaujāto neatbalsta opozīcijas partiju PO un «Modernā Polija» («Nowoczesna.pl») rīcību pēdējās dienās, piektdien vēsta Polijas Radio.

Savukārt tikai 26% poļu atbalsta opozīcijas sākto sēdošo demonstrāciju parlamenta plenārsēžu zālē, liecina socioloģisko pētījumu kompānijas «TNS Polska» aptauja, kas tika veikta no 19. līdz 20.decembrim, intervējot 1000 pieaugušo.

27% aptaujāto nebija konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Tajā pašā laikā 62% poļu pauda viedokli, ka mediji precīzi informē sabiedrību par Polijā notiekošo. Pretējās domās bija 27% aptaujāto.

Runājot par izmaiņām Konstitucionālajā tribunālā, Kačiņskis intervijā sacīja, ka tās bijušas nepieciešamas, lai novērstu tiesiskos šķēršļus valdības politikai, kuras mērķis ir taisnīgākas ekonomikas radīšana.

PiS tieksme palielināt kontroli pār ekonomiku un valsts institūcijām pamudināja starptautisko reitingu aģentūru «Standard&Poor's» (S&P) janvārī samazināt Polijas kredītreitingu.

Kačiņskis atzina, ka ir gatavs piedzīvot zināmu ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos, ja tāda ir cena par viņa Polijas vīzijas realizēšanu.

Viņš sacīja, ka pašreiz vērojama pretestība PiS centieniem «atņemt naudu, ko elite ir salaupījusi un sadalījusi savā starpā».

Polija bija vienīgā ES valsts, kas izvairījās no recesija pēc 2008.gada globālās ekonomiskās krīzes, bet ekonomiskā izaugsme ir samazinājusies no 3,9% 2015.gadā līdz 2,5% 2016.gada trešajā ceturksnī un investīcijas valsts un privātajā sektorā arī ir samazinājušās.

Kačiņskis paziņoja, ka PiS «apšauba visu [ekonomikas] mehānismu un vēlas tam pielikt punktu».

«Cilvēkiem ir tikai viena dzīve (..). Viņiem tiek stāstīts, ka viņiem jābūt nabadzīgiem, lai Polijas ekonomika varētu attīstīties, jo «mums jābūt ļoti bagātiem, lai investētu«. Valstij ir jārūpējas par visu sabiedrību,» paziņoja Kačiņskis, kurš neieņem nevienu amatu valdībā.

Runājot par savu lomu politikā, Kačiņškis atzina, ka viņam ir liela autoritāte, bet piebilda, ka daudzi lēmumi tiekot pieņemti bez viņa ziņas.