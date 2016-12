ASV cīnīsies ar dezinformāciju, palīdzot arī sabiedrotajiem

Former Director of the US Defense Intelligence Agency (2012-2014) Michael Flynn during RT Conference. Foto: Mikhail Voskresenskiy / Sputnik

ASV Aizsardzības ministrija nākamgad izveidos centru, kura uzdevums būs neitralizēt un pretdarboties ārvalstu propagandai un dezinformācijai. Attiecīgu likumprojektu, ko parakstījis ASV prezidents Baraks Obama, publicējis ASV Kongress. Centrs monitorēs un vērtēs ārvalstu informatīvos materiālus, kas potenciāli rada draudus ASV un tās partneru nacionālajai drošībai. Ja tas būs vajadzīgs, organizācija arī pati izplatīs informāciju, kas balstīsies uz faktiem. Melīgi ziņojumi tiks atspēkoti. Krievijas propagandas medija RT galvenā redaktore Margarita Simonjana ir pārliecināta, ka ASV centrs, kas cīnīsies ar ārvalstu propagandu un dezinformāciju, nekādā veidā neietekmēs viņas vadītā medija darbu. Intervijā radio stacijai «Echo Moskvi» Simonjana sacīja, ka pašas ASV neievēro tos ideālus, ko sludina.