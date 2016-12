Dienvidkorejieši turpina protestus pret korupcijā iesaistīto prezidenti

A couple dressed in Santa costume takes a selfie during a protest demanding South Korean President Park Geun-hye's resignation in Seoul, South Korea, December 24, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji. Foto: Kim Hong-Ji / REUTERS

Desmitiem tūkstošiem cilvēku, no kuriem daudzi tērpušies kā Ziemsvētku vecīši, sestdien atkal izgājuši Seulas ielās, pieprasot tūlītēju prezidentes Pakas Gunhjes atcelšanu no amata. Jau vēstīts, ka Dienvidkorejas parlaments 9.decembrī nobalsoja par Pakas impīčmentu, jo viņa iesaistīta korupcijas skandālā, ko izraisīja ziņas, ka viņa esot izdarījusi spiedienu uz lielajiem uzņēmumiem, lai tie ziedotu prezidentes draudzenes Čojas Sunsilas vadītajiem fondiem. Paka tiek vainota arī slepenu dokumentu nodošanā Čojai, kas neieņem nekādus oficiālus amatus un kurai attiecīgi nav dotas piekļuves tiesības slepenai informācijai. Čoja baudījusi arī tiesības ietekmēt politiskus lēmumus, tostarp amatpersonu iecelšanu. Policija pagaidām nav sniegusi savu vērtējumu par sestdienas demonstrācijas mērogiem, taču protestu rīkotāji apgalvo, ka ielās izgājuši 550 000 cilvēku. Protestētāji trijās kolonās devās uz prezidentes rezidenci – Zilo namu, uz premjerministra biroju un uz Konstitucionālās tiesas ēku. Demonstranti pieprasīja tūlītēju pakas apcietināšanu un aicināja Konstitucionālo tiesu apstiprināt viņas impīčmentu. Protestētāji, kuru rindās neskatoties uz auksto laiku, valdīja svētku gaisotne, dziedāja arī Ziemsvētku dziesmiņas ar pārveidotiem tekstiem, kas izsmēja Paku. Reklāma --> Tikmēr Ziemsvētku vecīšu kostīmos tērpti jaunieši dalīja dāvaniņas un Ziemsvētku kartiņas bērniem, kurus līdzi paņēmuši daudzi no demonstrantiem. Lielas demonstrācijas, to dalībniekiem pieprasot Pakas atkāpšanos, Seulā un citās Dienvidkorejas pilsētās katru sestdienu notiek jau divus mēnešus. Taču Paka, kura šobrīd atstādināta no pienākumu pildīšanas, atsakās pakļauties šīm prasībām, paziņojot, ka gaidīs Konstitucionālās tiesas lēmumu, kurai savs spriedums jāpieņem 180 dienu laikā kopš parlamenta balsojuma par impīčmenta uzsākšanu. Tikmēr prokuratūras uzsāktā izmeklēšana vēršas plašumā, lai noskaidrotu, vai Paka un Čoja papildus «ziedojumu» izspiešanai pieprasījušas no uzņēmumiem arī kukuļus. Izmeklēšanas centrā nonācis lieluzņēmums «Samsung», kas esot maksājis Čojai, lai saņemtu valsts akceptu pretrunīgi vērtētai divu savu meitasuzņēmumu apvienošanai, kas palielinātu kompānijas dibināju finansiālo kontroli pār uzņēmuma vadību. Prokuratūra pārbauda arī jaunas apsūdzības, ka Čoja esot nelikumīgi pārskaitījusi uz ārvalstīm simtiem miljoniem dolāru. Čoja, kas atrodas apcietinājumā jau kopš oktobra un jau izpelnījusies Dienvidkorejas Rasputina palamu, sestdien tika nogādāta jaunai nopratināšanai prokuratūra.