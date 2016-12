Irākas kristieši pie Mosulas atkal svin Ziemsvētkus

Iraqi Christians attend a Christmas mass at the Anglican Church in Baghdad, Iraq 25 December 2015. Foto: ALI ABBAS / EPA

Desmitiem Irākas kristiešu no teroristiskā grupējuma «Islāma valsts» atbrīvotajā Bartelā, kas atrodas Mosulas pievārtē, sestdien pirmo reizi pēdējo divu gadu laikā svin Ziemsvētkus. Dievkalpojums, kas notika stingrā apsardzībā, baidoties no iespējamā islāma ekstrēmistu uzbrukuma, notika Bartelas Martas Šmoni baznīcā. Oktobrī Irākas armija ar ASV atbalstu sāka uzbrukumu, lai padzītu «Islāma valsts» kaujiniekus no to pēdējā atbalsta punkta Mosulā, un tās laikā pirms diviem mēnešiem tika atbrīvota arī Bartela. «Šodienas lūgšana ir par mieru un drošības atjaunošanu visās Irākas teritorijās, kā arī Ninīves provincē un tās lielākajā pilsētā Mosulā,» norādīja bīskaps Musa, kas vadīja dievkalpojumu. Reklāma --> «Islāma valsts» 2014.gadā sagrāba plašas teritorijas Irākas ziemeļos, izraisot kristiešu un citu minoritāšu pārstāvju masveida bēgšanu. Pēc Mosulas sagrābšanas «Islāma valsts» palikušajiem kristiešiem pieprasīja, lai viņi pāriet islāmā vai maksā tā dēvēto drošības nodokli, vai arī tiks nogalināti. Pirms 2003.gadā ASV vadītā iebrukuma Irākā dzīvoja aptuveni 1,2 miljoni kristiešu, taču tagad, kā tiek uzskatīts, viņu skaits ir ievērojami sarucis.