Melnajā jūrā nogāzusies Krievijas Aizsardzības ministrijas lidmašīna ar 92 cilvēkiem

Krievijā svētdien avarējusi militārā lidmašīna, kurā sagaidīt Jaungadu Sīrijā devās Krievijas armijas karavīri, Aleksandra Aleksandrova vārdā nosauktā Krievijas armijas dziesmu un deju ansambļa mākslinieki un žurnālisti. Krievijas mediji ziņo, ka atrasts viens bojāgājušais.

Aizsardzības ministrijas lidmašīna Tu-154 pēc degvielas uzpildīšanas izlidoja no Sočiem, Adleras lidostas, plkst.5.20 pēc vietējā laika (plkst.4.40 pēc Latvijas laika), lai dotos uz Krievijas Hmeimas aviobāzi, kas atrodas netālu no Latakijas pilsētas Sīrijā, taču pēc dažām minūtēm pazuda no radaru ekrāniem.

Lidmašīnas atlūzas atrastas Melnajā jūrā pusotru kilometru no krasta, vietā, kur ūdens dziļums sasniedz 50-70 metrus, tai skaitā šasijas fragmenti. Vēl 5,5 kilomentrus no krasta atrasti degvielas plankumi ūdenī. Lielā teritorijā izmētātas konstatētas arī lidmašīnas pasažieru privātās lietas.

Krievijas izmeklēšanas komiteja sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai lidmašīnas avārijas cēlonis varēja būt gaisa satiksmes drošības noteikumu pārkāpumi. Pēc neapstirpinātas informācijas, iemesls aviokatastrofai bija tehniskas probēlmas vai arī pilota kļūda.

Lidmašīnā atradās 92 cilvēki. Starp tās 84 pasažieriem bijuši arī Krievijas televīzijas pirmā kanāla reportieris, operators, skaņu režisrors un armijas laikraksta «Zvezda» žurnālisti; pārējie bija apkalpes locekļi.