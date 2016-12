Ēģiptē atvaļinājuma laikā aiztur «Al Jazeera» producentu

Katarā bāzētais satlīttelevīzijas kanāls «Al Jazeera» paziņoja, ka Ēģiptē saistībā ar «safabricētām apsūdzībām» ir aizturēts viens no kanāla producentiem, kurš valstī bija ieradies atvaļinājumā kopā ar ģimeni.

Raidsabiedrība pirmdien publiskoja paziņojumu, kurā Ēģiptes Iekšlietu ministrijas apsūdzības Mahmudam Huseinam raksturoja kā «satraucošu nepatiesu faktu un aizdomu» gūzmu.

«Al Jazeera» norādīja, ka Huseins ir ziņu producents «Al Jazeera» kanālā arābu valodā. Kanāls pieprasīja tūlītēju producenta atbrīvošanu.

Ēģipte jau iepriekš ir vērsusies pret Kataras valsts finansēto televīzijas kanālu, kuru Ēģiptes valdība kritizējusi pēc 2011.gada tautas sacelšanās un 2013.gada militāras ievēlētā prezidenta Mohammeda Mursi gāšanas.

Jau vēstīts, ka plašu uzmanību visā pasaulē izpelnījās Ēģiptes tiesas pērn piespriestais trīs gadu cietumsods trim televīzijas kanāla «Al Jazeera» žurnālistiem, kas bija apsūdzēti sadarbībā ar aizliegto islāmistu kustību «Musulmaņu brālība» un «melīgu ziņu pārraidīšanā». Notiesāto vidū bija arī latviešu izcelsmes austrāliešu žurnālists Pēteris Greste, kas tagad kļuvis arī par Latvijas pilsoni.

«Al Jazeera» žurnālisti, tai skaitā Greste, tika aizturēti 2013.gada 29.decembrī Kairā un pagājušā gada jūnijā notiesāti. Visi trīs apsūdzētie savu vainu noliedza. Līdz ar Gresti tika notiesāti arī «Al Jazeera» angļu redakcijas Kairas biroja vadītājs Muhameds Fahmi, kurš ir gan Ēģiptes, gan Kanādas pilsonis, un producents Bahers Muhameds. Grestem un Fahmi tiesa piesprieda septiņu gadu cietumsodu, bet Muhamedam - desmit gadu cietumsodu.

Janvārī apelācijas tiesa šo spriedumu atcēla un uzdeva lietu izskatīt no jauna. Februārī žurnālisti tika atbrīvoti no ieslodzījuma, un Grestem, kurš starplaikā bija ieguvis arī Latvijas pilsonību, atļāva no Ēģiptes izbraukt.