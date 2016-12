UNHCR: Pieaug nelikumīga migrantu izraidīšana Balkānu maršruta valstīs

Pieaug nelikumīgas migrantu, kas cenšas nonākt Rietumeiropā pa tā dēvēto Balkānu maršrutu, izraidīšana, pirmdien brīdināja Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) bēgļu lietu aģentūra UNHCR.

Apmēram tūkstoš cilvēku no Tuvajiem Austrumiem, Āzijas un Āfrikas «novembrī vien tika izraidīti, kamēr bija ceļā pa Balkānu maršrutu», sacīja UNHCR preses pārstāve Serbijā Mirjana Milenkovska, piebilstot, ka tas ir vairāk nekā iepriekš.

Pirms plašākas migrantu plūsmas slēgšanas martā simtiem tūkstoši migrantu pa Balkānu maršrutu caur Maķedoniju un Serbiju, Horvātiju un Ungāriju ir centušies no Grieķijas nonākt Rietumeiropā.

Arī nevalstiskās cilvēktiesību aizstāvības organizācijas un aktīvisti ir brīdinājuši, ka pieaug to legāli reģistrēto migrantu, kas «nelikumīgi tiek izraidīti» no Serbijas uz Bulgāriju un Maķedoniju, skaits.

17.decembrī «septiņu cilvēku ģimene no Sīrijas, tostarp divus gadus vecs bērns, 16 gadu veca meitene un divas sievietes, gandrīz nosala, kad bija spiesti 11 grādu pēc Celsija skalas salā ar kājām mērot kilometru garu ceļu uz Bulgāriju», stāstīja kāds aktīvists.

«Ģimene bija reģistrēta Belgradā un bija ceļā uz bēgļu centru, kad no autobusa to izsēdināja policija vai armijas vienība, kas saplēsa ģimenes locekļu dokumentus,» teica organizācijas «Info Park», kas sniedz palīdzību bēgļiem, pārstāvis Gordans Paunovičs. Pēc aktīvistu brīdinājuma ģimeni izglāba policisti no netālās pilsētas, viņš piebilda.

Belgradas Cilvēktiesību centrs, kas pārstāv ģimeni, paziņoja, ka autobusa vadītājs ir apstiprinājis stāstu.

Serbijas aizsardzības ministrs Zorans Djordjevičs noliedza armijas iesaisti incidentā.

Pašlaik Serbijā ir apmēram 7000 migrantu. Lielākā daļa ir apmetušies kādā no 13 oficiālajiem migrantu uzņemšanas centriem, bet apmēram tūkstoš guļ Belgradas centrā, stāstīja Milenkovska.

Novembrī no Serbijas pierobežas migrantu tranzīta centra Presovā uz Maķedoniju izraidīti 109 cilvēki.

«Viņi visi atgriezās Belgradā un izstāstīja mums vienu un to pašu stāstu: viņus pamodināja pulksten 3, iesēdināja policijas mikroautobusā un nogādāja laukā meža vidū uz robežas ar Maķedoniju,» sacīja cilvēktiesību aizstāvības organizācijas pārstāvis Paunovičs.

Arī Maķedonijas Jauno juristu asociācijas locekļi, kas sniedz juridisko palīdzību migrantiem Maķedonijā ir reģistrējuši gadījumus, «kad personas tiek nogādātas atpakaļ Maķedonijā, lai gan ir saņēmuši patvēruma dokumentus no Serbijas».