Beļģijā pēdējo divu gadu laikā izjaukti seši terorakti

Beļģijas varasiestādes pēdējo divu gadu laikā novērsušas sešus teroraktus, otrdien paziņoja augsta ranga Briseles policijas amatpersona.

Policijas amatpersona intervijā laikrakstam «La Derniere Heure» atklāja, ka kopš 2014.gada novembra novērsti vismaz seši uzbrukumi, bet sīkāku informāciju nesniedza.

Viņš norādīja, ka Beļģija ir cīnījusies pret terorismu jau 20 gadus, bet, galvaspilsētas iedzīvotāju skaitam pieaugot, pieaugusi arī sabiedrības daudzveidība un dažādu grupējumu un radikālu kustību skaits.

2015.gada janvārī Beļģijas policija atklāja teroristiskā grupējuma «Islāma valsts» šūniņu Vervjē, kas, kā vēlāk noskaidrojās, bija saistīta ar islāma ekstrēmistiem, kuri sarīkoja asiņainos teroraktus Parīzē un Briselē.

Ar «Islāma valsti» saistīti teroristi 22.martā sarīkoja uzbrukumu Briseles metro un lidostai, nogalinot 32 cilvēkus.

Pēc šiem uzbrukumiem ievērojami palielinājās informācijas apjoms, ko Beļģijas policija un izlūkdienesti ik dienu saņem par aizdomīgām aktivitātēm.

Liela daļa no saņemtās informācijas nav būtiska, bet, ja «mums saka, ka kāda pelēka automašīna ir aizdomīga, un ja mēs to nepārbaudām un nākamajā dienā notiek uzbrukums, sacīs, ka mēs zinājām par to, bet neko nedarījām,» norādīja amatpersona.

Draudu līmenis Beļģijā joprojām ir augsts un, domājams, tāds tiks saglabāts arī Jaunā gada svinību laikā.