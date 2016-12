Indijā vilciena avārijā divi bojāgājušie, 38 ievainoti

Indijas ziemeļos trešdien noskrēja no sliedēm pasažieru vilciena 14 vagoni, un šajā avārijā ir gājuši bojā vismaz divi cilvēki un ievainoti 38, paziņoja policija.

Avārijā smagus ievainojumus guva astoņi cilvēki, no kuriem divi vēlāk nomira slimnīcā. Visi ievainotie tika hospitalizēti.

Avārija notika Utarpradēšas štatā pie Kanpūras pilsētas, un tās cēlonis vēl nav zināms, paziņoja policijas virsnieks Prabhakars Čaudhari.

No vagoniem, kas noskrējuši no sliedēm, ir evakuēti visi pasažieri, paziņoja štata policijas priekšnieks Ahmeds Džaveds. Daži no šiem vagoniem bija apgāzušies.

Novembrī Utarpradēšā nobraucot no sliedēm pasažieru vilcienam, gāja bojā 127 cilvēki un 150 tika ievainoti.

Indijas dzelzceļu tīkls ir trešais lielākais pasaulē, bet tajā trūkst mūsdienīgu signalizācijas un komunikāciju sistēmu. Indijā bieži notiek vilcienu avārijas, kurās lielākoties tiek vainota slikta tehniskā apkope un cilvēku kļūdas.