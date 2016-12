Gaisa triecienos sagrauts pēdējais Mosulas tilts

Gaisa triecienos sabombardēts pēdējais tilts pār Tigras upi, kas savienoja džihādistu grupējuma «Islāma valsts» sagrābtās Mosulas abas daļas, pavēstījusi vietējā amatpersona un iedzīvotāji.

Irākas spēki šobrīd ir iegājuši Mosulas austrumos, ieņemot tur vairākus pilsētas rajonus. Mosulas rietumi joprojām atrodas džihādistu rokās.

«Bombardēšanā no gaisa (..) tika sagrauts tilts, un vairs nav iespējams to šķērsot,» aģentūrai AFP atklāja Mosulas iedzīvotājs Abu Ali. Viņš trešdien upi esot šķērsoji ar laivu, kas šobrīd arī esot vienīgai veids, kā to izdarīt, jo arī citi tilti ir sagrauti.

Tilta sabombardēšanu apstiprināja arī cits Mosulas iedzīvotājs, kā arī vietējās provinces amatpersona.

«Al Atikas tilts tika sašauts gaisa triecienā,» padarot to neizmantojamu, pavēstīja Nīnavas provinces, kur atrodas Mosula, drošības komitejas vadītāja vietnieks Hašims Briskani, piebilstot, kas tas bija bija pēdējais abas pilsētas daļas savienojušais tilts.

Abu Ali un Briskani sacīja, ka uzlidojums noticis otrdien.

ASV vadītā koalīcija, kas veic uzlidojumus «Islāma valstij», paziņoja, ka otrdien Mosulas apkārtnē sabombardējusi divus tiltus, bet vēl viens tilts sagrauts pirmdien.

Desmitiem tūkstoši Irākas karavīru un kurdu spēku, kurus atbalsta ASV vadītā koalīcija un tās kara lidmašīnas, 17.oktobrī sāka ofensīvu Irākas otras lielākās pilsētas Mosulas atbrīvošanai.

Mosula «Islāma valsts» kontrolē nonāca 2014.gada vidū.