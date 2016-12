Lietuvā no nākamā gada paredzēta administratīvā atbildība par diplomdarbu pirkšanu un pārdošanu

Lietuvā no nākamā gada 1.janvāra būs paredzēta administratīvā atbildība par diplomdarbu pirkšanu un pārdošanu, paziņojusi Izglītības un zinātnes ministrija.

To noteiks jaunais Lietuvas Administratīvo pārkāpumu kodekss, kas no gadumijas aizstās vēl padomju laikā pieņemto un daudzkārt mainīto Administratīvo tiesību pārkāpumu kodeksu.

«No šā brīža tiek skaidri pateikts, ka diplomdarbu pirkšana un pārdošana ir nelikumīga darbība un tiem, kas ar to nodarbojas, ir jārēķinās ar sekām,» norādījusi izglītības un zinātnes ministre Jurgita Petrauskiene. «Tiesiska plaģiātu novēršana palīdzēs uzlabot studiju kvalitāti, par ko atbildīgi visi augstskolu kopienas locekļi. Kvalitāte nav iespējama, ja šajā kopienā ieviesusies negodprātība.»

Saistītie raksti

Par studiju programmu noslēguma darbu vai disertāciju pirkšanu, pārdošanu un šādu darbu iesniegšanu zinātnes vai mācību iestādēm paredzēti naudassodi - fiziskajām personām no 150 līdz 300 eiro un juridisko personu vadītājiem vai citām atbildīgām amatpersonām no 800 līdz 1800 eiro, bet atkārtota pārkāpuma gadījumā fiziskajām personām no 300 līdz 850 eiro un juridiskajām personām vai citām atbildīgām amatpersonām no 1700 līdz 3000 eiro.

Reklāma -->

Kā norāda ministrija, tādi gadījumi, kad diploms iegūts, iesniedzot studiju programmu noslēguma darbu, kura autors nav pats iesniedzējs, būtu pielīdzināmi dokumentu viltošanai. Cilvēki, kas studiju procesā nemācās patstāvīgi, bet izmanto dažādu firmu pakalpojumus, diplomus gan saņem, bet nav apguvuši nepieciešamās zināšanas, kas viņiem ļautu pēc augstskolas beigšanas kļūt par labiem speciālistiem un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus sabiedrībai.

Ministrija arī uzsver, ka lielākā atbildība par neiecietību pret plaģiātiem jāuzņemas pašām augstskolām. Tās augstākās mācību iestādes, kurām sava reputācija ir svarīga, aktīvi cīnās pret plaģiātiem, uzskatot tos par smagāko akadēmisko noziegumu, par kuru paredzams maksimālais sods - izslēgšana no augstskolas. Universitātēm ir savi ētikas kodeksi, un pasniedzēji, strādājot ar studentiem, saredz viņu reālo potenciālu un darbību.

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu noslēguma darbu pirkšanas un pārdošanas gadījumus varēs izmeklēt akadēmiskās ētikas un procedūru kontrolieris.