Medvedevs Obamas administrācijai veltītu komentāru noslēdz ar «RIP»

Krievijas vicepremjers Dmitrijs Medvedevs. Foto: Yekaterina Shtukina/TASS/Scanpix

Pēc ASV prezidenta Baraka Obamas lēmuma pasludināt par «persona non grata» 35 Krievijas diplomātus Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medvedevs Baltajam namam veltītu komentāru noslēdzis ar abreviatūru RIP («requiescat in pace» jeb «rest in peace»), kas nozīmē «dusi mierā».