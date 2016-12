Ukraina aizliedz Kremli cildinošas grāmatas

Ukrainian and EU flags fly in front of the Presidential Administration in Kiev, Ukraine, April 7, 2016. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo. Foto: REUTERS/Scanpix

Ukraina piektdien aizliegusi Krievijas grāmatas, kurās glorificēts Kremlis un tā līderi, kā arī popularizēti «totalitārisma uzskati». Prezidenta Petro Porošenko parakstītais likums «aizliedz popularizēt agresorvalstis vai [grāmatas], kas par agresorvalsti rada pozitīvu tēlu». Likumā arī aizliegta literatūra, kurā aicināts uz valsts apvērsumu, atbalstītas kara un rasu naida idejas. Reklāma --> Krievijas grāmatu atbilstību likumam turpmāk izvērtēs ekspertu komisija. Pirms vairāk nekā gada Ukrainas nodokļu un muitas dienests aizliedza Ukrainai naidīgi noskaņotu Krievijas mediju slavenību 38 darbus. Kijeva autorus apsūdzēja «fašisma popularizēšanā», «valsts un tautas pazemošanā». Tagad Ukrainas vadība gājusi vēl tālāk, aizliegumu attiecinot uz visu Krievijas literatūru, kuras saturs ir Ukrainai naidīgs. Krievija 2014.gada februārī okupēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu. Kopš 2014.gada aprīļa Maskavas atbalstītie un apbruņotie kaujinieki, diversanti un Krievijas regulāro vienību karavīri ieņēmuši plašus apvidus Luhanskas un Doņeckas apgabalos, Ukrainas austrumos. Sodot Krieviju par Krimas aneksiju un Austrumukrainas destabilizāciju, Eiropas Savienība, ASV un citas rietumvalstis noteikušas sankcijas daudzām Krievijas augstākajām amatpersonām, Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, kā arī Krievijas ekonomikas finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarēm.