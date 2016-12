Grībauskaite: Ja cilvēkiem nāktos vilties jaunajos politiķos, Lietuvai varētu zust perspektīvas

Par aizejošā gada svarīgāko notikumu Lietuvā var uzskatīt oktobrī notikušās Seima vēlēšanas, kurās pie varas nākuši «jauni politiskie spēki un daudzas jaunas sejas», intervijā Lietuvas sabiedriskajai televīzijai LRT piektdien sacījusi prezidente Daļa Grībauskaite.

Pēc viņas teiktā, laiks vēl rādīs, vai šīs pārmaiņas būs uz labu, bet, ja cilvēkiem nāktos vilties arī šajos politiķos, Lietuvai, iespējams, zustu perspektīvas.

«Tādēļ uz jaunajiem politiķiem gulst vēl krietni lielāka atbildība nekā uz tiem, kuri jau nogājuši no skatuves. Ceru, ka viņi to saprot. Esmu gatava palīdzēt jaunajiem, cik vien ir manos spēkos - arī es esmu atbildīga par to, lai viņiem izdotos. Runa ir par mūsu cilvēku likteni un Lietuvas nākotni, tātad tā ir arī mana atbildība,» viņa uzsvērusi.

Kā norādījusi Grībauskaite, šīs vēlēšanas Lietuvai pavērušas «milzīgas iespējas atjaunināt savu politisko ainavu». «Laiks rādīs, vai tās tiks izmantotas pozitīvi, vai tas Lietuvai nāks par labu, bet mūsu pārmaiņas pēc vēlēšanām es gribētu vērtēt kā vienu no svarīgākajiem notikumiem,» viņa sacījusi.

«Vēlēšanu rezultāti parādīja, ko cilvēki domā par valsts varu, valdību, Seimu un politiķiem. Tas tiešām ir nopietns brīdinājums mums visiem, ka ir jāsadzird, ko cilvēki domā, runā un jūt, jācenšas tam atsaukties un palīdzēt mūsu cilvēkiem. Tas ir politiķu un īpaši vēlēto amatpersonu pienākums, un jaunatnākušie politiķi pašlaik vismaz izrāda patiesu vēlmi sadzirdēt un ņemt vērā,» izteikusies prezidente. «Protams, tiek pieļautas arī nelielas kļūmītes, ir liels entuziasms un mēģinājumi kaut ko izdarīt lielā steigā, bet tas ir tikai sākums, un visi mēs mācāmies, bet man ir liels prieks, ka, neraugoties uz šīm kļūdām, kritika tiek sadzirdēta un ņemta vērā, un netiek strādāts kā ar buldozeru.»

«Jā, jaunā valdība veidota pēc pilnīgi citiem principiem - tā lielākoties ir bezpartijisku speciālistu, profesionāļu valdība un pagaidām vismaz attiecībā uz lielāko daļu ministru nekas neliek domāt, ka viņiem varētu būt problēmas attiecībā uz korupciju. Tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēki uzticētos valsts varai. Laiks rādīs, vai šie cilvēki spēs kļūt par īstiem politiķiem valdībā, vai viņi saglabās atbildības sajūtu un paliks tādi tīri un nekorumpēti,» viņa piebildusi.

Runājot par jauno budžetu un tā iespējam mazināt sociālo nevienlīdzību, ko Grībauskaite allaž akcentējusi kā vienu no svarīgākajiem valsts varas uzdevumiem, viņa norādījusi, ka nākamgad 13,5% budžeta līdzekļu atvēlēti sociālajām vajadzībām, taču vēl svarīgāk, lai šie līdzekļi tiktu efektīvi izlietoti, un par to jāgādā ne tikai valstij, bet arī pašvaldībām.

Prezidente atgādinājusi, ka šogad rosinājusi kampaņu «Par drošu Lietuvu», kas ļauj iesaistīt sociālās atstumtības mazināšanā pašus cilvēkus, kopienas, nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgos.

Intervijā Grībauskaite arī lūgta novērtēt valdošās koalīcijas lielākās partijas - Zemnieku un zaļo savienības - līdera Ramūna Karbauska ierosinājumu, sagaidot Lietuvas valsts simtgadi, sarūpēt katram pirmsskolas vecuma bērnam tautastērpu.

«Man pašai tautastērps ir. Esmu aukštaite, tādēļ valkāju tautas mākslas ekspertu izraudzītu Aukštaitijas tautastērpu un ar to ļoti lepojos, jo tas ir arī protokola apģērbs. (..) Bet gribu uzsvērt, ka tas darāms brīvprātīgi - ja cilvēki paši tam ir nobrieduši un vēlas to valkāt,» viņa atbildējusi.

Komentējot notikumus pasaulē, Lietuvas prezidente pieminējusi gan vēlēšanas Amerikas Savienotajās Valstīs, gan nākamgad gaidāmās vēlēšanas Francijā un Vācijā.

«Redzam pārmaiņas, un tendences ir līdzīgas - globalizācijas sekas izpaužas ne tikai kā pozitīva pasaules un ekonomikas attīstība, bet arī kā pieaugoša sociālā nevienlīdzība un demokrātisko instrumentu izmantošana vairāk par labu kādai vienai grupai nekā citai,» viņa sacījusi.

«Redzam, ka globalizācija diemžēl nav spējusi samazināt sociālo nevienlīdzību. Zināmā mērā var runāt par reakciju uz sistēmu, balsojumu pret pašreizējo situāciju, pret apdraudējumiem, ko arī nes līdzi globalizācija. Lietuva ir globālās pasaules daļa, un arī mūsu ļaudis uz visiem izaicinājumiem un apdraudējumiem - gan ārējiem, gan iekšējiem - reaģē līdzīgi. Lietuva nav izņēmums,» atzinusi Grībauskaite.

Runājot par nākamo gadu, viņa norādījusi, ka valsts ekonomika pamazām aug, lai gan ne tik strauji, kā gribētos, un arī algas un pensijas pamazām augs.

«Esam parūpējušies par papildu drošību, un esmu ļoti gandarīta, ka tas izdevies tieši šogad, ka pēc manas valsts vizītes Vācijā mēs spējām vienoties, ka Vācija uzņemsies starptautiskas saistības vadīt NATO kontingentu Lietuvā,» piebildusi prezidente.

«Šis gads ir bijis gan smags, gan rezultatīvs. Ļoti ceru, ka arī nākamais gads būs rezultatīvs un pozitīvs. Turklāt mūsu ļaudis daudz cerību saista ar jaunatnācējiem, jauno valsts varu. Ceru, ka būs tikai labāk,» sacījusi Grībauskaite.